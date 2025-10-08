Medicamentele pentru răceală te pot lăsa fără permis auto – atenție la siropuri și pastile aparent inofensive

Ultima ora
Tot mai mulți șoferi se confruntă cu situații neașteptate în trafic după ce au luat tratamente banale pentru răceală. Anumite medicamente disponibile fără rețetă pot duce la rezultate fals pozitive la testele antidrog, iar consecințele nu sunt deloc ușoare: permisul de conducere poate fi suspendat chiar și pentru câteva luni.

Ce medicamente pot duce la pierderea permisului auto

Tratamentele obișnuite pentru răceală, gripă sau tuse pot conține substanțe active precum pseudoefedrina, efedrina sau codeina, componente care pot genera rezultate pozitive la testele antidrog efectuate de polițiști.

Chiar dacă sunt folosite în scop terapeutic, aceste substanțe sunt detectate în organism și pot fi interpretate ca semne ale consumului de droguri.

Șoferii testați pozitiv pot rămâne fără permis de conducere pentru cel puțin 72 de ore, până la finalizarea analizelor de laborator. În unele cazuri, procedura poate dura până la trei luni, perioadă în care documentul rămâne reținut.

Majoritatea produselor de acest tip sunt marcate pe ambalaj cu un triunghi roșu, simbol care avertizează că pot afecta capacitatea de a conduce.

”(Șoferul) este adus la Institutul Național de Medicină Legală în București sau la cea mai apropiată unitate sanitară în țară unde se recoltează probe biologice…”, a explicat medicul Mihnea Costescu de la INML, pentru Antena 3.

Cât durează analiza probelor și cum se recuperează permisul

După testarea inițială, probele biologice sunt procesate în laborator în aproximativ 72 de ore. Dacă rezultatul este negativ, permisul se restituie imediat. În caz contrar, urmează o analiză cantitativă detaliată, care poate prelungi semnificativ perioada de așteptare.

”Dacă persoana este negativă la acest test i se redă carnetul de conducere. Dacă este însă pozitivă, urmează să facem următoarea etapă de analiză…”, a adăugat reprezentantul INML.

Situațiile devin frustrante mai ales pentru șoferii profesioniști, care depind de permis pentru a-și continua activitatea. O simplă viroză tratată cu sirop de tuse sau pastile antigripale poate genera o pauză forțată de săptămâni întregi.

Ce riscuri apar în cazul depășirii dozelor recomandate

Depășirea dozelor prescrise poate duce la consecințe penale, fiind considerată utilizare necorespunzătoare a substanțelor. În aceste situații, șoferii pot fi cercetați pentru consum de droguri, chiar dacă intenția lor a fost strict medicală. Farmaciștii avertizează că unele medicamente analgezice sau pentru dureri de cap pot avea același efect în testele antidrog.

”Aceste medicamente pot rămâne în organism până la 72h… Ar trebui să fim atenți la acel triunghi”, a subliniat farmacistul Beatrice Speteanu.

Pentru a evita neplăcerile, șoferii ar trebui să citească prospectul înainte de administrare și, în caz de nelămuriri, să ceară sfatul farmacistului.

Un simplu tratament aparent inofensiv poate avea consecințe neplăcute atunci când vine vorba despre siguranța la volan – și despre dreptul de a conduce.

