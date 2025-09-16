Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 08:00
de Alexandru Puiu

Cum obții permisul de conducere și certificatul de înmatriculare fără vizite la ghișeu. Procedura online pentru duplicate în România
Digitalizarea serviciilor publice începe să prindă contur și în domeniul auto. Din 2025, șoferii care și-au pierdut permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare nu mai sunt obligați să meargă la ghișeu pentru a solicita duplicatele. Noile proceduri permit depunerea cererilor online, prin platforma oficială a Direcției Generale de Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPI).

Serviciul este disponibil tuturor cetățenilor, indiferent de locul de domiciliu, cu condiția să dețină un cont de utilizator validat anterior la un ghișeu. Așadar, deși pentru crearea contului este necesară o vizită fizică, ulterior toate solicitările de duplicate pot fi făcute exclusiv online, eliminând timpii de așteptare și cozile de la instituții.

Cum funcționează solicitarea online pentru duplicate

Pentru a accesa platforma DGPI, primul pas este crearea contului de utilizator, validat o singură dată la ghișeu pe baza actului de identitate. După acest moment, utilizatorii pot accesa permanent serviciile online, inclusiv solicitarea duplicatelor pentru permisul de conducere și pentru certificatul de înmatriculare.

În cazul pierderii certificatului de înmatriculare, noul serviciu lansat în iulie 2025 permite completarea cererii online și transmiterea documentelor necesare prin platformă. De asemenea, din 2024 era deja funcțional și serviciul electronic pentru obținerea duplicatelor permiselor de conducere, astfel că șoferii pot rezolva acum ambele situații fără drumuri suplimentare.

Este important de precizat că pentru plăcile cu numere de înmatriculare nu există încă o procedură online. Ele pot fi eliberate exclusiv la ghișeele Serviciilor Publice Comunitare de Permise și Înmatriculări. În paralel, Registrul Auto Român (RAR) emite duplicate ale cărții de identitate a vehiculului (CIV), însă aici este necesară prezentarea fizică a mașinii pentru identificare, iar solicitările se fac prin programare online sau call-center.

Documente necesare și excepții de la procedura online

Pentru obținerea duplicatului CIV de la RAR, solicitantul trebuie să prezinte actul de identitate și certificatul de înmatriculare. Dacă nu figurează ca proprietar în baza de date, trebuie aduse și documente care atestă dreptul legal de deținere, cum ar fi un contract de vânzare-cumpărare, o factură sau un act de adjudecare.

Dacă deținătorul vehiculului este o persoană juridică, este necesară și o delegație, iar dacă proprietarul este persoană fizică, dar solicitarea se face prin altcineva, este obligatorie o împuternicire notarială. Aceste condiții asigură că doar persoanele îndreptățite pot solicita documentele.

Astfel, chiar dacă unele etape cer încă prezența fizică (precum pentru CIV sau pentru validarea inițială a contului), pentru cele mai frecvente situații – pierderea permisului sau a certificatului de înmatriculare – soluția online aduce o simplificare reală a procesului.

