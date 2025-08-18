MasterChef România 2025 începe pe 8 septembrie. Valoarea premiului de anul acesta

Ultima ora
MasterChef Romania 2025 debuteaza pe 8 septembrie

Sezonul 10 al emisiunii MasterChef România promite să fie mai intens, mai imprevizibil și mai spectaculos ca niciodată. Începând cu 8 septembrie, cei mai iubiți chefi revin pe ecrane într-un sezon plin de emoție, provocări și noutăți, iar concurenții luptă pentru titlul de MasterChef România 2025 și pentru premiul de 75.000 de euro.

Chefi și concurenți: dueluri și tensiune maximă

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu sunt gata să reaprindă competiția cu reguli noi și provocări extrem de spectaculoase.

Sezonul 10 va aduce dueluri surpriză și momente de tensiune extremă în bucătărie, unde concurenții vor fi puși în fața unor decizii dificile. Fiecare episod va testa creativitatea și rezistența celor care își doresc să pună mâna pe mult râvnitul șorț.

Premiera unei provocări inedite: Camera Încinsă

În premieră, audițiile aduc o provocare specială – duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții. Concurenții care nu primesc un verdict clar de la chefi ajung în ”Camera Încinsă”, unde un personaj misterios îi pregătește pentru un nou duel. Această noutate promite să-i scoată pe participanți din zona de confort și să le testeze limitele.

”MasterChef înseamnă emoție, pasiune și povești de viață care se scriu chiar în fața noastră. Mai e foarte puțin și începem un nou sezon, sezonul 10, care va aduce în fața telespectatorilor mulți concurenți minunați, gata să-i impresioneze pe chefi cu preparatele lor. Sunt energici, dornici să facă orice pentru a pune mâna pe mult râvnitul șorț, iar asta o să-i cucerească pe cei de acasă.

Sezonul vine cu reguli noi, o ”Cameră Încinsă” pregătită să-i scoată din zona de confort, un duel la finalul fiecărui episod de audiții și multă adrenalină. Abia aștept să simțim, din nou, gustul competiției, din 8 septembrie, la PRO TV și pe VOYO”, a spus Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

Emoție, pasiune și premii spectaculoase

Fanii show-ului culinar așteaptă cu nerăbdare să vadă cine va reuși să impresioneze chefi și să ajungă în finală.

Premiul de 75.000 de euro adaugă un plus de miză fiecărui duel, iar surprizele și provocările din acest sezon fac competiția mai captivantă ca niciodată.

Nu ratați premiera celui mai așteptat show culinar al anului – luni, 8 septembrie, doar la PRO TV și pe VOYO.

