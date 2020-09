Viața lui Cătălin Scărlătescu – ce face când nu gătește și cum a slăbit spectaculos

Unul dintre cei mai apreciați chefi din România este Cătălin Scărlătescu. Acesta face parte din juriul show-ului culinar Chefi la cuțite de la Antena 1. Din emisiune mai fac parte alăruri de el: chef Sorin Bontea și chef Sorin Dumitrescu. Care este viața lui Cătălin Scărătescu chiar și atunci când nu gătește?

Chef Cătălin Scărlătescu s-a născut pe data de 20.06.1972, în localitatea Constanța. Are ochii căprui și este necăsătorit.

Potrivit unei declarații a lui Cătălin Scărlătescu pentru viva.ro, acesta a pornit de la munca de jos. Când avea vârsta de 16 ani, în vara anului 1987, lucra la hotel Flamingo, din Eforie Sud, pe post de curier. Atunci s-a gândit pentru prima dată că ar vrea să devină bucătar, fiind atras de:

La vârsta de 20 de ani a plecat în Germania. Întors de acolo, a plecat pe mare. A lucrat pe un vapor cargo, ca stewart, timp în care a văzut 50 și ceva de țări din toată lumea, din Hong Kong până în Brazilia. S-a reîntors în Germania unde a lucrat în restaurante renumite, cum ar fi: Kempinski Sporting Club Badsarrow, și Filippo Nisi în Koln.

Când a revenit în România a fost bucătar șef al restaurantului Angels, apoi Executive Manager la Museum, Cotroceni. La restaurantul Il Gambero Rosso, a fost copartener, alături de un prieten italian. Ultimul job a fost la Howard Johnson.

Chef Cătălin Scărlătescu a slăbit 52 de kilograme fără să fie hotărât să țină vreo dietă. S-a hotărât să facă acest lucru, după ce a făcut niște analize a căror rezultat nu a fost tocmai bun.

„Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau și toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine și am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez și n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri și nu am băut alcool”, a declarat Chef Scărlătescu, într-un interviu acordat pentru viva.ro.