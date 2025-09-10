Ultima ora
Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul său aerian. O serie de aeroporturi au fost închise temporar
10 sept. 2025 | 11:06
de Iulia Kelt

Mașina turcească de care nu ai auzit niciodată, mai sigură decât o Toyota sau un BMW. Ce știm despre electricele T10X și T10F de la Togg

AUTO
Mașina turcească de care nu ai auzit niciodată, mai sigură decât o Toyota sau un BMW. Ce știm despre electricele T10X și T10F de la Togg
Interiorul SUV-ului electric turcesc Togg T10X / Foto: Electric Cars

Piața mașinilor electrice din Europa primește noi jucători care stabilesc standarde înalte de siguranță.

Primele modele europene ale constructorului turc Togg, T10F și T10X, au obținut rezultate remarcabile în testele Euro NCAP, demonstrând că siguranța nu este doar apanajul mărcilor consacrate, se arată în comunicatul oficial Euro NCAP.

Togg se remarcă prin performanță de top pentru siguranța pasagerilor și copiilor

T10F, un sedan electric de familie, și T10X, un SUV electric, sunt primele modele lansate de Togg, companie fondată în 2018 și care a început producția efectivă în 2022.

Ambele mașini au obținut ratingul maxim de cinci stele Euro NCAP. Sedanul T10F a impresionat cu un scor de 95% pentru protecția adulților, în timp ce SUV-ul T10X a obținut 94%.

În testele de siguranță pentru copii, ambele mașini au înregistrat 85%, iar sistemele de asistență pentru șofer s-au dovedit de asemenea foarte eficiente.

Togg are sediul în apropiere de Istanbul și își propune să exporte un milion de mașini electrice în Europa până în 2030, extinzându-și gama la cinci modele.

Designul exterior al SUV-ului și sedanului a fost realizat de Pininfarina și de designerul turc Murat Günak, care a colaborat anterior cu Peugeot, Mercedes-Benz și Volkswagen.

Pe lângă performanța în siguranță, Togg se poziționează și ca brand tehnologic, oferind un sistem integrat care conectează mașina electrică cu dispozitive personale, locuințe inteligente și infrastructură urbană, inclusiv servicii de mobilitate precum ride-hailing și închirieri de trotinete electrice.

SUV-ul electric Togg T10X

SUV-ul electric Togg T10X / Foto: Electric Cars

Sedanul de familie Togg T10F

Sedanul de familie Togg T10F / Foto: Electric Cars

Firefly, noul standard pentru mașinile electrice accesibile

În același timp, brandul chinez Firefly, parte a grupului NIO, a intrat pe piața europeană cu prima sa mașină electrică, reușind să impresioneze în segmentul supermini.

Firefly a obținut un scor de 96% pentru protecția adulților, cel mai mare rating oferit de Euro NCAP unei mașini de la începutul anului 2024. Rezultatul arată că siguranța nu depinde neapărat de dimensiunea mașinii, ci de cercetarea și dezvoltarea tehnologică.

Pe măsură ce oferta de mașini electrice mai mici și mai accesibile crește, consumatorii beneficiază de mașini sigure, fără compromisuri.

Printre cele 16 modele evaluate de Euro NCAP în ultima rundă de teste, majoritatea au primit cinci stele, inclusiv SUV-uri precum Audi Q4 e-tron, Hyundai IONIQ 9 și MINI Aceman.

Chiar și producătorii chinezi, cu modele precum AION V, EXLANTIX ES și BYD Dolphin Surf, au demonstrat performanțe comparabile cu rivalii europeni și coreeni.

Așadar, rezultatele confirmă că noii constructori de mașini electrice pot combina accesibilitatea cu siguranța de top, iar competiția generată în piață aduce beneficii directe consumatorilor, care pot alege mașini eficiente și protejate fără a plăti prețuri exorbitante.

