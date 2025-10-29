Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 13:39
de Vieriu Ionut

Maşina medicului Ştefania Szabo, ridicată pentru cercetări. Familia cere prezenţa unui legist independent la necropsie. Ce au descoperit anchetatorii în Camera de Gardă

ACTUALITATE
Maşina medicului Ştefania Szabo, ridicată pentru cercetări. Familia cere prezenţa unui legist independent la necropsie. Ce au descoperit anchetatorii în Camera de Gardă
Anchetă amplă în cazul medicului Ștefania Szabo

Moartea medicului Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență din Buzău, a zguduit comunitatea medicală și a deschis o anchetă complexă. Autoritățile încearcă acum să afle cu exactitate ce s-a întâmplat în noaptea în care medicul a fost găsit fără viață, iar fiecare detaliu descoperit devine esențial pentru a clarifica circumstanțele tragicului eveniment.

Mașina medicului, ridicată pentru cercetări

În dimineața zilei de miercuri, anchetatorii au ridicat din curtea Spitalului Județean Buzău autoturismul medicului Ștefania Szabo. Vehiculul urmează să fie verificat amănunțit, în cadrul investigației declanșate după ce medicul a fost găsit decedat în camera de gardă a Secției Chirurgie. Această măsură face parte din procesul de colectare a tuturor posibilelor probe care ar putea oferi indicii suplimentare privind cauzele decesului.

Trupul neînsuflețit al medicului a fost descoperit marți dimineață, în incinta unității sanitare unde își desfășura activitatea. Potrivit primelor informații, cercetările s-au extins atât asupra spațiului unde s-a produs tragedia, cât și asupra bunurilor personale ale Ștefaniei Szabo.

Vezi și:
Ştefania Szabo divorţase în urmă cu câteva luni. Procesul a fost unul greu, spun apropiaţii. Ce probleme avea cu fostul soţ
Locatarii nu dau vina pe pompieri pentru tragedia din Vâlcea, unde un bărbat a căzut în gol de la etajul 4. Motivul pentru care nu a putut fi salvat

Familia cere prezența unui medic legist independent

Tot miercuri, a fost programată necropsia medicului, o etapă esențială în stabilirea cauzei exacte a morții. Familia Ștefaniei Szabo a solicitat ca la efectuarea acesteia să fie prezent și un medic legist independent, care să asigure transparența și obiectivitatea procedurii.

Potrivit informațiilor disponibile, necropsia urmează să fie finalizată în cursul zilei de miercuri, cu excepția analizelor toxicologice, ce vor fi trimise către Institutul Național de Medicină Legală (IML). Rezultatele probelor vor fi disponibile abia peste câteva zile, iar acestea ar putea oferi răspunsuri cruciale în stabilirea circumstanțelor decesului.

Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă

Conform unor surse apropiate anchetei, în încăperea unde a fost descoperit trupul neînsuflețit al medicului, anchetatorii ar fi găsit seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic folosit în domeniul medical. Aceleași surse susțin că medicul și-ar fi putut administra substanța respectivă, însă această ipoteză urmează să fie verificată în urma analizelor de laborator.

Descoperirea acestor obiecte ridică semne de întrebare privind modul în care s-au desfășurat ultimele ore din viața medicului. Totodată, anchetatorii analizează toate posibilitățile, fără a exclude nicio variantă până la confirmarea oficială a rezultatelor necropsiei și a testelor toxicologice.

O anchetă amplă, în desfășurare

Cazul a stârnit un val de emoție în rândul cadrelor medicale și al comunității locale, dat fiind că Ștefania Szabo ocupa funcția de director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău și era recunoscută pentru profesionalismul său. Moartea sa, survenită chiar în locul în care își desfășura activitatea zilnică, ridică numeroase întrebări.

Autoritățile continuă investigațiile în mai multe direcții, iar concluziile finale vor fi formulate abia după ce vor fi analizate toate probele biologice și materiale. În acest moment, ancheta se concentrează atât pe detaliile din camera de gardă, cât și pe eventualele informații care ar putea fi obținute din analiza autoturismului medicului.

Până la finalizarea cercetărilor, spitalul rămâne sub atenția opiniei publice, iar familia așteaptă clarificări complete din partea anchetatorilor.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Cine este Diana Ciobotea, concurentă a noului show Pro TV – „Trădătorii”? Detalii exclusive din culisele emisiunii: „Începeam toți să fim un pic paranoia”
EXCLUSIV
Cine este Diana Ciobotea, concurentă a noului show Pro TV – „Trădătorii”? Detalii exclusive din culisele emisiunii: „Începeam toți să fim un pic paranoia”
Schimbări pentru șoferii cu permis categoria B. Vor putea conduce mașini mai grele în Uniunea Europeană
Schimbări pentru șoferii cu permis categoria B. Vor putea conduce mașini mai grele în Uniunea Europeană
Apple depășește pentru prima dată pragul istoric de 4 trilioane de dolari pe bursă. Ce înseamnă asta, mai exact
Apple depășește pentru prima dată pragul istoric de 4 trilioane de dolari pe bursă. Ce înseamnă asta, mai exact
Cât câștigă un angajat la supermarket în 2025. Ce salarii oferă Lidl, Kaufland și Carrefour
Cât câștigă un angajat la supermarket în 2025. Ce salarii oferă Lidl, Kaufland și Carrefour
”Sărut-mâna pentru masă! Carte de(spre) bucate” – probabil cele mai importante volume de gastronomie românească împărțite pe regiunile țării, lansate oficial
”Sărut-mâna pentru masă! Carte de(spre) bucate” – probabil cele mai importante volume de gastronomie românească împărțite pe regiunile țării, lansate oficial
Cum se obține viza de reședință în 2025: proceduri prin cartea de identitate electronică
Cum se obține viza de reședință în 2025: proceduri prin cartea de identitate electronică
Compania chineză Kubota a prezentat primul tractor autonom din lume alimentat cu hidrogen: o revoluție tehnologică în agricultură
Compania chineză Kubota a prezentat primul tractor autonom din lume alimentat cu hidrogen: o revoluție tehnologică în agricultură
Troianul Android Herodotus imită tastarea umană pentru a păcăli sistemele antifraudă. Ce trebuie să știi, cum te aperi?
Troianul Android Herodotus imită tastarea umană pentru a păcăli sistemele antifraudă. Ce trebuie să știi, cum te aperi?
Revista presei
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce își dorește Irinel Columbeanu de la Monica Gabor. Fostul milionar, mărturisire emoționantă după ce a aflat că fosta soție a venit în România
Playtech Știri
Fiul Laurei Vicol “Nordis”, sfidător în mediul online: ”Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Eu stau la Monaco, voi nu. Trimiteți-vă părinții la muncă”
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...