Tabel: Cât te costă lunar o mașină electrică față de una pe benzină sau motorină. Calcul complet cu taxe și asigurări

Mașinile electrice câștigă tot mai mult teren în România, iar motivul principal nu mai este doar protecția mediului, ci și economia la costurile lunare de utilizare. Deși prețul de achiziție al unui vehicul electric rămâne, de regulă, mai ridicat decât al unuia pe benzină sau motorină, cheltuielile de exploatare și întreținere sunt considerabil mai mici.

Cât costă energia vs. carburantul

Pentru simularea de costuri, vom lua în calcul un șofer care parcurge în jur de 1.500 km pe lună, folosește mașina zilnic în oraș și face ocazional drumuri mai lungi în weekend. O mașină electrică modernă consumă, în medie, 17 kWh/100 km, ceea ce înseamnă 255 kWh/lună.

Dacă vehiculul este încărcat acasă, la un tarif de aproximativ 1,2 lei/kWh, costul total lunar este de 306 lei. În cazul în care o parte din energie (30%) este încărcată la stații publice, unde tariful variază între 1,9 și 2,7 lei/kWh, costul mediu lunar crește la aproximativ 380 lei.

Prin comparație, o mașină pe benzină care consumă 7 litri/100 km va avea nevoie de 105 litri/lună. La un preț mediu de 7,5 lei/l, factura lunară la carburant ajunge la 787,5 lei. Pentru o mașină diesel cu un consum de 6 litri/100 km, costul lunar este de aproximativ 648 lei, la un preț de 7,2 lei/l.

Cu alte cuvinte, un șofer care conduce o mașină electrică și o încarcă acasă cheltuie aproape jumătate din cât ar plăti pentru combustibil la un motor termic.

Costurile fixe: RCA, taxe și întreținere

Asigurarea obligatorie (RCA) nu diferă semnificativ între o mașină electrică și una clasică. În prezent, pentru o mașină de oraș cu putere medie, RCA-ul poate varia între 1.800 și 2.800 de lei pe an, în funcție de vârstă, localitate și istoricul șoferului. Asta înseamnă, în medie, 200 de lei pe lună.

În schimb, mașinile electrice au un avantaj clar la capitolul întreținere. Ele nu necesită schimb de ulei, bujii, filtre de aer sau curele, iar frânarea regenerativă reduce uzura plăcuțelor de frână. Reviziile sunt rare și mai simple, ceea ce scade costurile lunare de mentenanță la aproximativ 50 de lei/lună, față de 100–150 de lei pentru o mașină pe benzină sau motorină.

În plus, proprietarii de mașini electrice sunt scutiți de taxa de mediu și, în multe orașe, beneficiază de parcare gratuită sau redusă, precum și de acces liber în zonele cu restricții de emisii – beneficii care, în timp, se traduc în economii suplimentare.

Avantajele reale ale mașinilor electrice

Dincolo de economia la costuri, mașinile electrice oferă o experiență de condus complet diferită. Accelerația instantanee, zgomotul redus și lipsa vibrațiilor fac deplasările mai plăcute și mai confortabile. În traficul urban, sistemele de frânare regenerativă și modurile de condus economic maximizează eficiența, iar costul per kilometru scade semnificativ.

Pe termen lung, investiția într-o mașină electrică este și o alegere de siguranță financiară: prețurile la benzină și motorină fluctuează constant, în timp ce energia electrică rămâne mai stabilă, mai ales dacă ai posibilitatea de a încărca mașina acasă.

De asemenea, mașinile electrice contribuie la reducerea poluării și a zgomotului urban, iar statul oferă stimulente prin programe precum Rabla Plus, care pot reduce considerabil costul de achiziție.