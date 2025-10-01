Mașina despre care mecanicii spun că nu se strică des și are piese foarte ieftine. Este una dintre cele mai dorite autoturisme second-hand

Ultima ora
Antrenamentele pe stomacul gol: ce spune știința despre arderea grăsimilor
01 oct. 2025 | 18:18
de Badea Violeta

AUTO
Masina despre care specialistii afirma ca se defecteaza rar si are piese foarte accesibile. Sursa foto: Profimedia

Pe piața auto second-hand există modele care ies în evidență prin fiabilitate, costuri reduse de întreținere și caracter practic. Unele mașini compacte devin extrem de apreciate de șoferii urbani datorită dimensiunilor mici, vizibilității bune și manevrabilității în oraș, dar și prin soluții ingenioase de spațiu interior. Aceste vehicule se potrivesc atât deplasărilor zilnice, cât și aventurilor ocazionale pe drumuri dificile sau teren accidentat.

Ce mașină se remarcă prin fiabilitate și piese ieftine, conform mecanicilor?

Modelul despre care vorbim este Suzuki Ignis din a treia generație, lansat în 2016. Cu o lungime de 3,70 metri și o greutate redusă, acest mini SUV compact se remarcă prin platforma ușoară Heartec, tracțiunea integrală opțională și designul urban atipic.

Suspensiile scurte, plafonul înalt și forma elegantă oferă un interior surprinzător de spațios, cu scaune față care acomodează confortabil două persoane adulte și scaune spate rabatabile, ce cresc capacitatea portbagajului de la 260 la 514 litri.

Facelift-ul din 2020 a adus modificări subtile: lumini LED de zi mai moderne, grilă redesenată, cockpit ajustat, suport pentru motor hibrid ușor și protecții suplimentare.

Interiorul a fost reîmprospătat cu mai multe combinații de culori, păstrând în același timp simplitatea și funcționalitatea caracteristice modelului.

Nivelul maxim de echipare Comfort+ include sisteme de asistență, navigație, cameră pentru mersul cu spatele, încălzire a scaunelor și deblocare fără cheie.

Masina despre care mecanicii spun ca nu se strica des si are piese foarte ieftine

Suzuki Ignis 2016. Sursa foto: motor1.com

Performanță și economie de combustibil

Micul japonez este propulsat de un motor pe benzină de 1,2 litri cu patru cilindri, care dezvoltă între 83 și 90 de cai putere în funcție de versiune și este susținut de un sistem hibrid ușor.

Consumul real rămâne sub șase litri la 100 km, iar performanțele motorului sunt suficiente pentru sprinturi rapide în mediul urban sau drumuri deschise.

Opțiunea de tracțiune integrală cu sistem Allgrip Auto și garda la sol de 180 mm permite deplasarea și pe teren accidentat, zăpadă sau noroi, făcând din acest mini SUV un vehicul versatil și practic.

Fiabilitate, întreținere și piața second-hand

Acest model se remarcă prin mecanica robustă și durabilă: șasiul, direcția și axele sunt rezistente, iar problemele precum scurgerile de ulei sau rugina apar foarte rar.

Costurile de întreținere și reparații sunt reduse, piesele de schimb accesibile, iar interiorul simplu facilitează curățarea și îngrijirea zilnică.

Cu spațiu generos, tracțiune opțională pe toate cele patru roți și fiabilitate dovedită, Suzuki Ignis se află printre cele mai dorite mașini second-hand, potrivit pentru șoferii care caută un autoturism practic, economic și ușor de întreținut pe termen lung.

