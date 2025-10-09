Maserati de la ANAF, la preț de Dacia Logan. Cât plătești pe Levante Diesel din 2017, cum participi la licitația de pe 14 octombrie

Un Maserati Levante din 2017 ajunge sub ciocanul ANAF la un preț care, în piața liberă, pare greu de crezut. Licitația pornește de la 62.220 de lei, fără TVA, adică aproximativ 12.250 de euro. Pentru un SUV premium cu motor V6 diesel de 2.987 cmc și 202 kW (271 CP), diferența față de cotațiile uzuale te face inevitabil curios. Important este să înțelegi cum funcționează procedura, ce verifici înainte și ce costuri suplimentare pot apărea după adjudecare, ca să nu transformi chilipirul într-o investiție riscantă.

Evenimentul este programat pe 14 octombrie, la ora 12:00, în București, sectorul 3, pe strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10. Mașina a mai fost scoasă la licitație în iulie 2025 la 124.440 lei, fără TVA, dar fără adjudecare, motiv pentru care prețul a coborât la nivelul actual. Dacă vrei să participi, contează să te pregătești din timp cu actele și garanția cerută de Fisc.

Ce primești la prețul de pornire și ce trebuie să ai în vedere

La sumele anunțate de ANAF, primești un Maserati Levante Diesel din 2017, cu specificația de putere 271 CP. Pentru un model premium de acest calibru, raportul preț/echipare este, pe hârtie, foarte atractiv. Totuși, spre deosebire de un dealer clasic, Fiscul vinde bunul „așa cum este”, fără garanții comerciale. De aceea, ar trebui să ceri, acolo unde e posibil, acces la o vizualizare prealabilă și să verifici seria VIN, istoricul de daune și eventuale sarcini.

La prețul de pornire se adaugă TVA conform legii, astfel că totalul pe care îl plătești la adjudecare va fi mai mare. În plus, după ce intri în posesie, vei suporta costurile obișnuite: ITP, asigurare, eventuale reparații urgente, impozit, rovinietă. Pentru un SUV cu motor V6, calculează realist costurile de exploatare și consumul. Un test de drum și o evaluare mecanică independentă, dacă se permite, îți pot salva bugetul ulterior.

Cum te înscrii corect la licitație și ce documente pregătești

Pentru a participa, trebuie să depui oferta cu cel puțin o zi înaintea licitației, împreună cu dovada garanției de participare de 10% din prețul de pornire. Plata garanției se face prin ordin de plată în contul Trezoreriei indicat în anunțul ANAF, cu mențiunea executării silite aferente dosarului. Fără garanție, nu intri în procedură. Dacă nu adjudeci, ANAF îți restituie garanția; dacă câștigi și nu achiți, o pierzi.

La dosar, pentru persoane fizice, pregătești copie de pe actul de identitate și, de regulă, o declarație că nu ești persoană interpusă. Pentru persoane juridice române, ai nevoie de certificat constatator/înregistrare, împuternicire pentru reprezentant și copie de pe CI. În cazul firmelor străine, adaugi documentele echivalente traduse în limba română. Verifică întotdeauna lista exactă din anunțul de vânzare, pentru că lipsa unui document poate invalida oferta.

Ce faci în ziua licitației și care sunt pașii după adjudecare

În ziua licitației te prezinți la locația ANAF menționată, la ora stabilită, cu originalele actelor și chitanța garanției. Procedura este cu strigare, iar pasul de licitare se comunică înainte de începere. Dacă adjudeci, ai la dispoziție termenul din procesul-verbal pentru a achita integral contravaloarea, inclusiv TVA. Neplata în termen îți anulează adjudecarea și poți pierde garanția.

După achitare, primești documentele necesare pentru transferul dreptului de proprietate. Urmează formalitățile standard: înmatriculare pe numele tău, RCA, ITP dacă e cazul. Ține cont că bunul provine din executare silită; dacă apar litigii sau opoziții, clarificările se fac cu executorul fiscal și în baza actelor de adjudecare, nu prin mecanismele comerciale obișnuite. De aceea este bine să păstrezi toate documentele și confirmările de plată, inclusiv dovada garanției.

În esență, oportunitatea există și este reală la nivel de preț, dar responsabilitatea verificărilor îți aparține integral. Dacă te pregătești corect, un Levante la preț de Logan poate fi o achiziție inspirată. Dacă sari peste pașii de due diligence, economiile de la licitație pot fi înghițite rapid de costuri neprevăzute.