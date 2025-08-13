Ultima ora
de Vieriu Ionut

Mărturia unei asistente medicale despre munca grea din spital. „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideţi cât câştigăm”

Social
Mărturia unei asistente medicale despre munca grea din spital.
O asistentă medicală din Vâlcea a publicat un mesaj cutremurător pe Facebook

În sistemul medical, meseria de asistentă presupune mult mai mult decât administrarea tratamentelor și îngrijirea pacienților. Este o profesie marcată de un amestec de empatie, sacrificiu și confruntare constantă cu suferința umană. O asistentă medicală din Vâlcea a decis să rupă tăcerea și să ofere o perspectivă directă, cutremurătoare, asupra realității muncii din spital. Mesajul său, distribuit masiv pe rețelele de socializare de colegii de breaslă, reprezintă o pledoarie sinceră și dură la adresa celor care decid soarta financiară a personalului medical.

O mărturie directă despre realitatea din spital

Într-un mesaj emoționant, postat pe Facebook, asistenta a abordat o problemă crucială: salarizarea. Ea a susținut că cei care nu au trăit pe propria piele provocările meseriei nu ar trebui să aibă puterea de a decide cât câștigă o asistentă medicală. Textul său este o înșiruire de situații-limită, menite să scoată în evidență complexitatea și greutatea emoțională a activității zilnice.

„Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă asistentele,” a scris ea, cu referire la una dintre cele mai dificile sarcini, confruntarea cu moartea.

Mesajul continuă cu alte scenarii de coșmar din spital:

„Dacă nu ai văzut niciodată o persoană sufocându-se de propriul sânge sau spută, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele.”

Violența și traumele emoționale, o parte a meseriei

Asistenta medicală a făcut referire și la violența fizică și emoțională cu care se confruntă zilnic. Ea a explicat că personalul medical este adesea expus la agresiuni din partea pacienților, scriind:

„Dacă nu ai fost niciodată lovit şi lovit pentru că ai încercat să-ţi evaluezi pacientul, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele.”

Pe lângă riscurile fizice, ea a vorbit despre traumele emoționale profunde. Mărturia sa include situații în care a trebuit să privească în ochii unor pacienți care „imploră să fie lăsaţi să moară” sau, dimpotrivă, „să nu-l laşi să moară.”

Sacrificiul personal și durerea tăcută a asistentelor

Un alt aspect crucial al mărturiei sale se referă la impactul muncii asupra vieții personale. Asistenta a evidențiat sacrificiile pe care personalul medical le face pentru a-și proteja familiile de realitățile dure din spital.

„Dacă nu ai spus niciodată familiei tale că tura ta este ‘bine’ pentru a-i scuti de ceea ce ai văzut în acea zi, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele,” a scris ea.

Mesajul s-a încheiat cu o referire la o altă situație-limită, resuscitarea pacienților:

„Dacă nu ai simţit niciodată că se rup coastele de la resuscitarea membrului familiei cuiva, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele.”

O reacție virală în rândul personalului medical

Mesajul asistentei din Vâlcea a rezonat profund în rândul colegilor de sistem. Distribuit intens pe rețelele de socializare, textul a devenit o voce colectivă a personalului medical, care se simte adesea nevăzut și neapreciat. Mărturia sa a deschis o fereastră către realitatea dură a spitalelor, o realitate plină de suferință, empatie și sacrificiu. Este un apel la recunoaștere, nu doar financiară, ci și morală, a unei profesii care, de cele mai multe ori, rămâne în umbra reflectoarelor.

