Martorul de bord care se lasă cu vizită costisitoare la service. Ce trebuie să faci dacă vezi ”check engine” și nu se mai stinge

Unul dintre cei mai temuți indicatori de pe bordul unei mașini este „check engine”. Pentru mulți șoferi, el apare brusc, fără alte simptome evidente, iar dilema este mereu aceeași: este o simplă eroare de calculator sau o problemă gravă la motor? Răspunsul depinde de context, dar un lucru e sigur – ignorarea lui poate duce la reparații scumpe, mai ales la mașinile moderne, pline de senzori și sisteme electronice interconectate.

În 2025, frecvența apariției acestui martor a crescut, potrivit service-urilor auto, pe fondul uzurii componentelor electronice și al calității scăzute a combustibilului. Indiferent de cauză, aprinderea lui trebuie tratată cu seriozitate, mai ales dacă nu se stinge după repornirea motorului.

Ce înseamnă martorul „check engine” și de ce se aprinde

Martorul „check engine” se aprinde atunci când calculatorul de bord (ECU) detectează o anomalie în funcționarea motorului sau a sistemului de evacuare. Poate fi o simplă defecțiune a unui senzor sau o problemă gravă care afectează performanța și emisiile mașinii.

Dacă lumina este galbenă sau portocalie și rămâne constant aprinsă, de cele mai multe ori indică o defecțiune moderată, cum ar fi o sondă lambda uzată, un senzor de debit de aer (MAF) murdar sau un contact imperfect. În schimb, dacă martorul clipește intermitent , situația este mult mai gravă: sistemul de aprindere sau injecția pot funcționa incorect, existând riscul de a distruge catalizatorul sau alte componente esențiale.

Când indicatorul devine roșu , mașina trebuie oprită imediat – este un semnal de urgență care poate însemna supraîncălzirea motorului, pierdere de ulei sau o defecțiune mecanică majoră. Continuarea condusului în aceste condiții poate transforma o reparație de câteva sute de lei într-una de mii.

Printre cauzele frecvente ale aprinderii martorului „check engine” se numără:

senzor de oxigen defect;

amestec incorect aer–combustibil;

probleme la bujii, bobine sau fișe;

filtru de particule (DPF/GPF) înfundat;

scurgeri în sistemul de vacuum;

capac de rezervor neetanș;

erori la injecție sau la sistemul de evacuare.

Simptomele pot varia de la turații instabile și pierdere de putere, până la consum crescut de combustibil sau pornire greoaie.

Când e doar o eroare de calculator și cum o recunoști

Nu de puține ori, aprinderea martorului nu înseamnă o defecțiune reală, ci o eroare de comunicare între senzori. O tensiune scăzută a bateriei, o fluctuație de tensiune în timpul pornirii sau un soft neactualizat pot genera alarme false.

În astfel de cazuri, motorul funcționează normal, iar mașina nu prezintă alte simptome. După o diagnoză completă în service, codul de eroare poate fi șters din calculator, iar martorul dispare. Dacă însă reapare la scurt timp, problema este una reală și trebuie investigată temeinic.

Specialiștii recomandă să nu te bazezi pe presupuneri și să nu încerci să resetezi eroarea de acasă prin deconectarea bateriei. Uneori, această metodă șterge doar mesajul vizual, fără să elimine cauza reală, care poate evolua în defecțiune majoră.

Când „check engine” semnalează o problemă gravă la motor

Dacă martorul clipește rapid, mașina scoate fum, tremură la ralanti sau pierde putere, nu mai este loc de ezitare. Oprește motorul și mergi direct la service. Aceste semne pot indica o aprindere incorectă, un defect la senzorul de detonație, o injecție blocată sau un amestec prea bogat de combustibil.

Continuarea condusului în asemenea condiții poate supraîncălzi catalizatorul, distrugându-l complet. Costurile sunt semnificative: un catalizator nou pentru un motor pe benzină depășește 3.500 de lei, iar o bobină de aprindere poate costa între 500 și 800 de lei, în funcție de marcă.

La mașinile diesel, problema e adesea legată de filtrul de particule (DPF). Dacă acesta este înfundat și martorul rămâne aprins, motorul poate intra în regim de avarie, iar performanțele vor scădea drastic. În plus, la inspecția tehnică periodică (ITP), un DPF defect sau o eroare activă în sistemul de emisii duce la respingerea vehiculului.

Ce trebuie să faci când apare martorul „check engine”

Prima regulă este să nu ignori avertismentul. Chiar dacă mașina pare să funcționeze normal, o eroare neidentificată poate cauza în timp defecțiuni mult mai costisitoare. Mergi cât mai curând la un service autorizat, unde mecanicul va conecta un tester OBD-II pentru a identifica exact cauza.

După diagnoză, în unele cazuri, problema poate fi remediată printr-o simplă resetare software. În altele, va fi nevoie de înlocuirea unui senzor, a unei bobine sau a altor componente electrice. Important este să nu amâni verificarea.

Un martor „check engine” aprins permanent nu e doar o luminiță galbenă în bord – e un avertisment că ceva în motorul tău nu funcționează așa cum trebuie. Iar prețul neglijenței se măsoară, de obicei, în mii de lei.