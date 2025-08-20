Mark Zuckerberg cheltuiește sume enorme pentru securitate, depășind la un loc șefii Microsoft, Amazon, Google, Apple și Nvidia: De ce-i trebuie atâta pază

Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul executiv al Meta, a devenit liderul absolut al cheltuielilor de securitate personală în rândul marilor companii de tehnologie. Potrivit unei analize realizate de Financial Times și citată de revista Fortune, în 2024 compania sa a alocat peste 27 de milioane de dolari pentru a-i asigura protecția. Suma depășește chiar și bugetele cumulate pentru securitatea șefilor unor giganți precum Microsoft, Amazon, Google (Alphabet), Apple și Nvidia.

Creșterea acestor costuri vine pe fondul unui climat de securitate tot mai tensionat în Silicon Valley, unde expunerea publică a directorilor de top atrage amenințări și riscuri care merg dincolo de atacurile cibernetice.

Meta, lider absolut la bugetele de protecție

În timp ce multe companii au crescut cheltuielile de securitate cu procente de două cifre în ultimul an, Meta a rămas fără rival. Doar în 2024, protecția lui Zuckerberg a costat 27 de milioane de dolari, în creștere față de 24 de milioane în 2023. Prin comparație, Nvidia a cheltuit 3,5 milioane pentru Jensen Huang, Alphabet 6,8 milioane pentru Sundar Pichai, iar Apple doar 1,4 milioane pentru Tim Cook.

Amazon i-a alocat lui Andy Jassy 1,1 milioane de dolari, în timp ce Jeff Bezos – deși retras din funcția de CEO – continuă să primească anual 1,6 milioane pentru securitate. La polul opus, Tesla a raportat un buget de doar 500.000 de dolari pentru Elon Musk. Totuși, experții consideră că în cazul celui mai bogat om din lume aceste cifre sunt irelevante, deoarece Musk își finanțează din surse proprii companii specializate în protecție, precum Foundation Security.

Chiar și adunate, sumele cheltuite de Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Microsoft și Palo Alto Networks pentru protecția directorilor lor rămân cu aproximativ 7 milioane de dolari sub nivelul atins de Meta doar pentru Zuckerberg.

Pază extinsă: de la reședințe la familie și călătorii

Un motiv pentru diferența uriașă de costuri este structura programului de securitate al Meta, mult mai cuprinzător decât al altor companii. Măsurile nu vizează doar protecția personală a lui Zuckerberg, ci și reședințele sale, familia și toate deplasările interne și internaționale.

Zuckerberg este o figură extrem de expusă, numele său fiind sinonim cu Meta și cu transformarea Facebook într-un conglomerat global. De-a lungul timpului, a fost criticat pentru deciziile privind confidențialitatea datelor, pentru concedieri masive sau pentru modul în care rețeaua socială a influențat viața publică și politică. Toate aceste aspecte au alimentat nevoia de măsuri de protecție sporite.

Serviciile de securitate contractate de Meta includ echipe de gărzi de corp disponibile 24/7, transport blindat, monitorizare digitală și protecție împotriva hărțuirii și amenințărilor cibernetice. În Silicon Valley, firmele private de protecție a directorilor sunt formate adesea din foști militari și polițiști, pregătiți să răspundă la scenarii extreme precum tentative de asasinat, răpiri sau atacuri coordonate prin deepfake-uri.

De exemplu, Alex Karp, CEO-ul Palantir, beneficiază de o echipă de securitate permanentă, având în vedere natura contractelor sale în domeniul apărării. Însă, chiar și în acest caz, cheltuielile nu se apropie de nivelul înregistrat de Meta pentru Zuckerberg.

Cheltuieli uriașe pe fondul unui climat tensionat în tehnologie

Studiul citat arată că în 2024, bugetele de securitate ale marilor companii de tehnologie au depășit, în total, 45 de milioane de dolari, cu peste 10% mai mult decât în 2023. Creșterea reflectă deteriorarea mediului de securitate pentru liderii de afaceri și intensificarea amenințărilor de la proteste și atacuri fizice până la campanii de manipulare digitală.

Zuckerberg rămâne însă un caz aparte. În calitate de cofondator și acționar majoritar cu drepturi de vot în Meta, el reprezintă nu doar fața companiei, ci și centrul deciziilor care influențează miliarde de utilizatori. De aceea, pentru Meta, securitatea sa personală este tratată ca o investiție directă în stabilitatea companiei.

În timp ce rivalii săi din Big Tech aleg să limiteze costurile și să ofere protecție mai degrabă funcțională decât extinsă, Zuckerberg se află într-o categorie separată, justificând prin vizibilitatea și polarizarea imaginii sale sume record.

Cheltuielile Meta reflectă nu doar frica de amenințări, ci și o strategie clară: protecția lui Zuckerberg este echivalentă cu protecția companiei. Iar în contextul în care Silicon Valley devine un teren tot mai expus la riscuri, diferența dintre 500.000 și 27 de milioane de dolari poate însemna liniștea sau vulnerabilitatea unui imperiu digital.