Marian Vanghelie, primele declaraţii după ce Oana a obţinut ordin de protecţie. A recunoscut motivul scandalului: „Am sunat la poartă”

Viața personală a lui Marian Vanghelie revine în atenția publicului după un nou scandal care a avut loc în familia fostului primar al sectorului 5. În urma conflictului cu fosta sa soție, Oana Mizil, acesta s-a ales cu dosar penal și cu un ordin de protecție emis de polițiști. Cazul a atras atenția opiniei publice, iar politicianul a venit cu primele declarații prin care a explicat ce a dus la acest episod tensionat.

De la o excursie la Londra, la un conflict de familie

Totul ar fi pornit de la fiica celor doi, care își dorea să participe la un concert în Londra. Marian Vanghelie a povestit că nu a fost de acord cu plecarea și, din acest motiv, nu a semnat declarația notarială necesară pentru ca fetița să părăsească țara.

„Să vă spun un lucru pe care nu trebuia să vi-l spun, dar vi-l spun. Acum două săptămâni, fetița a vrut să se ducă la un concert la Londra. Din anumite motive, pe care nu vreau să vi le spun, nu i-am dat declarație notarială să poată merge. Nu că nu îmi convenea (n.r. anturajul), nu eram sigur că e doar planul pe care îl bănuiam”, a declarat Vanghelie în emisiunea Un Show Păcătos.

Politicianul a explicat că acest refuz a dus la supărarea copilului, dar și la discuții repetate cu Oana Mizil. Potrivit spuselor sale, tensiunile s-au amplificat în zilele următoare, până la momentul în care situația a degenerat.

Cearta din Voluntari și intervenția poliției

Incidentul s-a petrecut pe 31 august, în locuința Oanei Mizil din Voluntari. Potrivit relatărilor, scandalul a început în urma unei neînțelegeri legate de programul stabilit pentru întâlnirea lui Vanghelie cu fiica sa. Acesta a susținut că stabiliseră să se vadă sâmbătă seara, însă planurile au fost schimbate, iar întâlnirea a fost amânată pentru duminică.

Nemulțumit de situație și pentru că nu primea răspuns la apelurile sale, fostul edil a mers la casa Oanei Mizil.

„Evident că am sunat la poartă, nu răspundea nimeni, mi se părea ceva în neregulă, am sunat de mai multe ori. Până la urmă, iese mama ei la depărtare și îmi spune că nu e acasă. Până la urmă am constatat că e acasă”, a explicat acesta.

Întâlnirea s-a transformat într-un scandal în care au fost implicate atât Oana Mizil, cât și mama acesteia. În urma conflictului, femeia de afaceri a sunat la 112 și a acuzat că a fost amenințată cu moartea. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil timp de cinci zile, prin care Vanghelie nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de fosta sa soție.

Primele reacții publice ale lui Marian Vanghelie

După ce cazul a fost intens mediatizat, politicianul a decis să își spună versiunea. Vanghelie a subliniat că întreaga situație a avut la bază discuțiile referitoare la fetița lor și că nu ar fi existat intenția de a genera un conflict atât de grav.

„Copilul a vorbit cu fetițele, ea era puțin supărată. Oana mi-a zis că e supărată, o săptămână sau 10 zile n-am văzut-o. I-am spus: «Vorbește și tu cu fetița, nu încerca să o influențezi negativ că ție nu ți-a convenit». Am avut niște certuri pe telefon, cu o seară înainte vorbisem de școală și i-am explicat”, a mai spus fostul primar.

În același timp, acesta a recunoscut că și-a pierdut calmul în discuțiile aprinse, dar a pus accentul pe faptul că totul a pornit de la neînțelegeri familiale.