Marian Vanghelie, implicat într-un nou scandal. A primit ordin de restricţie, după ce le-a amenințat pe Oana Mizil și mama acesteia

Un nou scandal de proporții zguduie lumea politică și mondenă din România, avându-l în prim-plan pe fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie. Se pare că acesta este implicat într-un incident recent, în urma căruia i-a fost emis un ordin de restricție, după ce ar fi amenințat-o pe fosta sa parteneră, Oana Mizil, și pe mama acesteia.

Un nou episod de tensiune și un ordin de restricție

Surse judiciare citate de publicația Gândul susțin că duminică, 31 august 2025, Marian Vanghelie s-ar fi deplasat la locuința din Voluntari unde locuiesc Oana Mizil și mama ei. Aici, se presupune că ar fi amenințat cele două femei, fapt care a generat o reacție rapidă din partea victimelor. Speriate, Oana Mizil și mama sa au apelat de urgență numărul 112, solicitând intervenția poliției.

La scurt timp de la primirea apelului, forțele de ordine s-au prezentat la fața locului și au demarat o anchetă. În urma constatărilor, a fost întocmit un dosar penal pentru amenințare, iar pe baza formularului de risc completat de polițiști, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de cinci zile, împotriva fostului edil. Conform acelorași surse, nu a fost dispusă și purtarea unei brățări de monitorizare pentru Vanghelie.

Istoricul controversat și relația tumultuoasă

Acest incident nu este o premieră în relația dintre Marian Vanghelie și Oana Mizil. În iulie 2021, pe numele fostului primar a mai fost emis un ordin de protecție, după ce, la acea vreme, acesta ar fi agresat-o pe fosta sa parteneră. Potrivit unor surse din Poliție de la acea dată, Oana Mizil ar fi avut nevoie de internare în spital pentru îngrijiri medicale.

În ciuda acestor acuzații, Marian Vanghelie a negat vehement că și-ar fi lovit partenera, deși a recunoscut existența unui conflict. Ulterior, Oana Mizil a revenit asupra declarațiilor și, într-un interviu acordat în septembrie 2024, a negat și ea că ar fi fost victima unei agresiuni fizice.

„Nu a dat niciodată în mine. Nu a ridicat niciodată mâna asupra mea. După perioada grea din 2015 și după condamnare, Marian Vanghelie a devenit puțin mai furios. Sunt lucrurile despre care nu îmi place să vorbesc, dar atât vă spun, nu a dat niciodată în mine”, a declarat Oana Mizil la momentul respectiv.

Relația dintre Marian Vanghelie, în vârstă de 57 de ani, și Oana Mizil, în vârstă de 50 de ani, a durat aproape 11 ani și s-a încheiat în noiembrie 2022. Din această legătură a rezultat o fiică, aspect care adaugă o notă de complexitate situației tensionate dintre cei doi. Poliția continuă să investigheze cazul pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat la casa din Voluntari.