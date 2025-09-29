Ultima ora
29 sept. 2025 | 10:00
de Ozana Mazilu

Mărcile auto chineze câștigă teren accelerat pe piața europeană

AUTO
Mărcile auto chineze câștigă teren accelerat pe piața europeană
Creștere spectaculoasă pentru mărcile chinezești

Industria auto europeană trece printr-o schimbare vizibilă, iar datele pentru luna august 2025 confirmă un fenomen pe care marile companii occidentale nu îl mai pot ignora. Vânzările mărcilor chinezești de automobile au explodat cu 121% față de aceeași perioadă a anului trecut, atingând 43.500 de unități și depășind nume consacrate precum Audi sau Renault. În același timp, piața auto europeană a crescut în ansamblu cu 5%, impulsionată de interesul tot mai mare pentru mașinile electrice și hibride.

Conform datelor Jato Dynamics, citate de CarScoops, mărcile provenite din China au reușit să înregistreze un avans impresionant, ajungând la o cotă de piață de 5,5% în Europa. În august 2024, acestea vindeau doar 19.700 de unități, ceea ce face ca saltul din 2025 să fie cu atât mai remarcabil. Deși statistica include aproximativ 40 de producători, cinci dintre ei – MG, BYD, Jaecoo, Omoda și Leapmotor – au realizat 84% din totalul vânzărilor.

Rezultatele sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât giganți europeni precum Audi și Renault au fost depășiți în cifrele lunare. Audi a raportat 41.300 de unități vândute, iar Renault 37.800, ambele fiind surclasate de totalul mărcilor chinezești. MG, de exemplu, a reușit să vândă mai multe mașini decât Tesla și Fiat, în timp ce BYD a depășit Suzuki și Jeep.

Analistul Jato Dynamics, Felipe Munoz, subliniază că succesul asiaticilor se datorează unei oferte competitive și unei strategii care a redus reticența tradițională a consumatorilor europeni față de produsele chinezești. În plus, parteneriate precum cel dintre Stellantis și Leapmotor arată că marii jucători occidentali preferă să colaboreze cu rivalii pentru a-și proteja poziția.

Foto: Jato Dynamics

Europa, tot mai atrasă de vehicule electrice și hibride

Creșterea interesului pentru automobilele cu emisii reduse continuă să fie motorul principal al pieței. În august, vânzările de vehicule complet electrice (BEV) au crescut cu 27% față de anul precedent, atingând un record de 20,2% cotă de piață. În total, Europa a înregistrat 1,54 milioane de unități complet electrice de la începutul anului 2025.

Și segmentul plug-in hybrid (PHEV) a cunoscut o expansiune spectaculoasă: 83.900 de unități vândute în august, cu 59% mai mult decât în 2024, ceea ce reprezintă 10,6% din piață. Aceste cifre arată un apetit tot mai mare al consumatorilor pentru soluții intermediare între mașinile convenționale și cele complet electrice, oferind autonomie extinsă și emisii reduse.

Mărcile chinezești profită și de acest trend. În doar un an, vânzările lor de PHEV au crescut de la 779 de unități la peste 11.000. Modele precum BYD Seal U, Jaecoo J7 și MG HS au intrat direct în top 10 al celor mai vândute modele hibride plug-in, iar BYD a devenit deja a opta marcă PHEV din Europa.

Foto: Jato Dynamics

Concurența europeană, sub presiune

Chiar dacă Volkswagen, Renault sau Toyota domină în continuare clasamentele generale – VW T-Roc, Dacia Sandero și Toyota Yaris Cross fiind cele mai vândute modele ale lunii – avansul chinezesc pune presiune pe producătorii tradiționali. Tesla Model Y, de exemplu, rămâne cel mai vândut model electric, dar cu o scădere de 37% față de anul trecut, semn că avantajul inițial al americanilor se erodează.

Pe termen scurt, succesul mărcilor chineze este susținut de prețuri competitive și o gamă de vehicule electrificate adaptată cerințelor europene. În plus, tarifele mai reduse pentru hibridele plug-in, comparativ cu cele aplicate mașinilor complet electrice, le oferă un avantaj strategic. Dacă ritmul actual se menține, producătorii europeni vor fi forțați să accelereze investițiile în tehnologie și să regândească strategiile de preț pentru a nu pierde teren.

Foto: Jato Dynamics

Europa rămâne o piață atractivă pentru toți marii jucători, dar ascensiunea spectaculoasă a mărcilor chineze arată că echilibrul de putere în industria auto se schimbă. Într-un context marcat de tranziția către mobilitate electrică, consumatorii par să fie mai deschiși ca oricând să încerce alternative care, până de curând, păreau exotice.

