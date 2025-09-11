MApN cheamă rezerviștii la antrenamente și mobilizare: în ce județe și când vor fi convocați

Ultima ora
Ministerul Apărării Naționale anunță convocarea rezerviștilor cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș pentru participarea la exerciții de mobilizare în perioada 15–19 septembrie. Scopul acestora este verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Activitățile sunt parte a unui program periodic de instruire și consolidare a colaborării între rezerviști și militarii în activitate.

Detalii despre exercițiul de mobilizare

Conform unui comunicat al MApN, în perioada 15–19 septembrie, în județele Sibiu și Mureș se desfășoară Exercițiul de mobilizare MOBEX SB-MS-25.

Acesta este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii activi.

Rezerviștii convocați la unitățile MApN la care sunt arondați vor participa la activități specifice de pregătire, inclusiv evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici din județe, coordonată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Antrenamentele practice și activitățile programate

Pe 17 septembrie, în cadrul MOBEX SB-MS-25, se va desfășura o secvență de antrenament cu rezerviștii în Poligonul de tragere Poplaca, județul Sibiu.

Aceste activități sunt organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, precum și a Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar exercițiile de pregătire au caracter de rutină, fără legătură cu situația de securitate din regiune.

”Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități, care, reiterăm, au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune, recomandăm cetățenilor interesaţi să se informeze din surse oficiale.

Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, mai transmite Ministerul Apărării.

Vezi și Rezerviștii români din 3 județe, mobilizați în următoarele zile. Ce spune MApN despre exercițiul de amploare!

Când și unde au mai avut loc exerciții similare

În județele Sibiu și Mureș, activități similare s-au desfășurat anterior în 2012, în timp ce cele mai recente exerciții de mobilizare la nivel național au avut loc în mai 2025, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.

Aceste exerciții permit verificarea completării unităților militare cu personal și tehnică, instruirea rezerviștilor și consolidarea legăturii cu militarii activi. De asemenea, contribuie la pregătirea populației și economiei pentru eventuale situații ce necesită mobilizare generală.

Vezi și Au început recrutările în Armata Română. Cine sunt românii chemați la datorie!

