MAI va reduce, temporar, numărul de zile de concediu de odihnă suplimentar pentru angajați

Personalul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care își desfășoară activitatea în condiții de muncă deosebite – cum ar fi cele periculoase, vătămătoare sau grele – va beneficia de un număr redus de zile de concediu de odihnă suplimentar, începând cu luna iulie 2025. Măsura este prevăzută într-un nou proiect de ordin elaborat de Minister, fiind aplicabilă în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026.

Ce prevede noul proiect de ordin

Această modificare vine ca parte a unui pachet mai larg de măsuri fiscale, ce urmăresc reducerea cheltuielilor publice și menținerea deficitului bugetar în limitele angajamentelor internaționale asumate de România. Practic, vorbim despre o ajustare temporară a beneficiilor acordate personalului MAI, fără a elimina complet acest drept.

Conform proiectului de ordin, zilele de concediu de odihnă suplimentar acordate pentru condiții de muncă speciale vor fi reduse după cum urmează:

Cei care, până la 30 iunie 2025, beneficiau de 3 sau 4 zile lucrătoare de concediu suplimentar vor primi 3 zile.

Cei care aveau 5 zile de concediu suplimentar vor primi 4 zile.

Cei care aveau 6 zile sau mai multe vor beneficia de 5 zile de concediu suplimentar.

Această modificare afectează toate categoriile de personal din MAI, incluzând polițiști, cadre militare, funcționari publici, personal contractual, soldați și gradați profesioniști care lucrează în condiții speciale, conform prevederilor Legii nr. 31/1991.

Măsură reglementată de OUG 36/2025

Această reducere se bazează pe prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36/2025, care limitează și alte beneficii ale salariaților din sistemul public. Printre altele, actul normativ stabilește un plafon de 300 de lei brut lunar pentru sporurile acordate pentru condiții periculoase sau vătămătoare. Scopul acestor limitări este același: reducerea presiunii asupra bugetului de stat, potrivit avocatnet.ro.

Ce se întâmplă cu personalul care a luat deja concediul

Pentru angajații care, până la intrarea în vigoare a ordinului, au efectuat parțial concediul de odihnă suplimentar, zilele deja efectuate vor fi deduse din totalul nou stabilit. Astfel, se va evita acordarea unui număr mai mare de zile decât cel permis de noile reglementări.

Persoanele care vor beneficia în continuare de acest drept vor fi stabilite prin ordine sau dispoziții de zi pe unitate, emise de conducerea fiecărei structuri din MAI. Termenul-limită pentru emiterea acestor documente este de cinci zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial.

Concediul suplimentar va continua să fie acordat în conformitate cu legislația specifică aplicabilă fiecărei categorii de personal, chiar dacă numărul de zile va fi temporar diminuat.

Pentru ca proiectul să devină aplicabil, este necesară semnătura ministrului Afacerilor Interne, urmată de publicarea în Monitorul Oficial. Până atunci, măsura rămâne în stadiul de propunere, însă este de așteptat să fie implementată rapid, în contextul presiunilor bugetare actuale.