Mâncărurile tradiţionale româneşti cuceresc americanii. Nu se mai satură de aceste preparate considerate banale de noi: „Fenomenale”

Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 14:36
de Badea Violeta

Wyatt si Reyka. Sursa foto: captura video/YouTube

Wyatt și Reyka, un cuplu de vloggeri americani care au pornit într-o aventură globală prin 50 de țări, s-au îndrăgostit de România. Magia, ospitalitatea și mai ales mâncarea i-au convins să își prelungească șederea și să descopere cele mai savuroase preparate tradiționale românești, lăudate pe canalul lor de YouTube.

Descoperirea gusturilor românești

În timpul sejurului lor în România, cei doi tineri au experimentat o adevărată incursiune culinară. Wyatt a fost impresionat de fasolea iahnie: ”Literalmente. Atât de fenomenală.”, comparând-o cu humusul.

Zacusca a stârnit și ea admirația lui: ”Zacusca este făcută din vinete și ardei roșii, zdrobiți împreună. Wow. Fenomenale. Este atât de aromată.”, a spus el. Reyka a fost la fel de încântată: ”Este bună, este sărată. Are o textură minunată.”

Pe lista preparatelor încercate au mai fost salata de vinete, icrele de crap, ciorba de fasole în pâine, sarmalele și micii. Fiecare gust l-a surprins și i-a făcut să aprecieze autenticitatea bucătăriei românești.

Experiența a fost atât de captivantă încât ceea ce trebuia să fie o vizită scurtă s-a transformat într-un sejur prelungit de 13 zile, pentru a savura fiecare preparat și a explora orașele istorice.

România, între aventură și inspirație culinară

Wyatt și Reyka au vizitat București, Brașov, Cluj-Napoca, Bran și Râșnov, descoperind atracții culturale și naturale, dar și gusturile locale. În București au explorat Centrul Vechi, Pasajul Macca-Villacrosse și Parcul Cișmigiu, lăudând arhitectura și atmosfera orașului: ”Ce atmosferă superbă! Parcă ne aflăm într-o catedrală, dar și pe o alee plină de cafenele.”

Deși au vizitat doar o parte a țării, experiența culinară a fost suficientă pentru a-i cuceri: ”România is the best! Este cu adevărat spectaculoasă!” au concluzionat. Vloggerii au împărtășit motivele pentru care au ales să rămână mai mult: dorința de a se bucura de papanași, de a explora orașele și de a experimenta mâncărurile tradiționale care i-au surprins.

Turul culinar care cucerește inimile americanilor

Magia experienței a fost completată de ospitalitatea românilor și de varietatea preparatelor tradiționale. De la gustul bogat al fasolei iahnie, la aroma intensă a zacuscăi și savoarea sarmalelor, fiecare preparat a fost un adevărat festin. Wyatt și Reyka au transformat experiența lor într-o serie de videoclipuri detaliate, prezentând nu doar mâncarea, ci și cultura, istoria și frumusețea orașelor vizitate.

Această aventură culinară a demonstrat că, uneori, ceea ce pare banal pentru localnici poate fi o experiență fenomenală pentru vizitatori, iar mâncărurile tradiționale românești au reușit să cucerească inimile și papilele gustative ale americanilor, transformând România într-o destinație memorabilă și delicioasă.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
