Locul din România care i-a cucerit pe străini: ”Priveliștea este de milioane de dolari! Cred că nici românii nu știu de el”

Steve și Ivana, doi tineri din Canada, au pornit în aventura vieții. Cuplul a plecat din Canada și a decis să călătorească, vizitând cele mai frumoase locuri din lume. Cei doi au ajuns și la noi în țară, unde au descoperit o comoară a naturii ce i-a lăsat fără cuvinte. Află care este locul din România care i-a cucerit, fără doar și poate. S-au gândit chiar să își cumpere o casă acolo!

Un cuplu din Canada a venit în vacanță în România și cum era de așteptat, parcă n-ar vrea să mai plece. Au descoperit, din întâmplare, unul dintre cele mai frumoase locuri din țara noastră. Liniștea de acolo i-a făcut să creadă că au găsit un colț de care nu mulți români știu.

Steve și Ivana au rămas surprinși de frumusețea lacului Bicaz și de priveliștea pe care o aveau de la balconul unui hotel la care rezervaseră o cameră din întâmplare, fără să se uite cu atenție la locul în care este amplasat.

Cuplul se gândește chiar să cumpere o casă în apropierea lacului Bicaz. În videoclipul postat pe YouTube, canadienii le arată urmăritorilor lor cele mai spectaculoase locuri pe care le descoeră în timpul călătoriilor lor.

Vlogul începe în camera de hotel, cu un cadru în care se vede patul plin cu echipament de filmare. Steve iese apoi pe terasă, unde Ivana este deja fermecată de priveliște.

„Ne cerem scuze de deranj, aici sunt aparatele noastre pentru vlog, trebuie să vă arăt cum se vede de la balcon. Aici e România, uitați ce priveliște, ne place la nebunie. Ce frumoasă e priveliștea, cea mai bună parte e că norii apar și dispar, când te uiți la această priveliște pare ca și când privești un foc de tabără și nu arată de două ori la fel, se schimbă constant. Soarele iese și intră în nori, cred că am găsit un paradis mai puțin cunoscut aici, în România, cred că nici mulți români nu știu despre locul ăsta. Este incredibil de frumos.

Am rezervat acest hotel ”La bunica”, l-am rezervat din întâmplare, este un băiat care lucrează aici și mi-a afirmat că există ospitalitate aici. Băiatul care lucrează aici e uimitor, e atât de amabil și de primitor. Priveliștea e de milioane de dolari! Vom explora, vom filma, mâncăm și ceva, nu știm ce vrem să facem, dar parcă știm că vrem să mergem în direcția înspre lac! Ne-ar plăcea să cumpărăm aici o casă, are o caracteristică apartă, pare făcut de om, nu ca un lac natural. Pe partea cealaltă sunt oameni care locuiesc în munți, mi se pare genial. Bicazul este superb!”.