Ultima oră
Părinții fetiței de 14 ani care s-a sinucis cu iubitul pe A1 nu o pot înmormânta. Familia este nevoită să aștepte: „Nu o bagă nici în biserică”
22 aug. 2025 | 15:53
de Violeta Badea

Rețeta de zacuscă veche de 100 de ani. Așa prepari varianta autentică, este un deliciu

Sfaturi Culinare
Rețeta de zacuscă veche de 100 de ani. Așa prepari varianta autentică, este un deliciu
Reteta traditionala de zacusca, pastrata de 100 de ani

Zacusca este unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească, apreciată pentru gustul său bogat și versatilitatea în mâncăruri. Dacă vrei să te bucuri de o zacuscă cu adevărat tradițională, o rețetă veche de un secol este cea mai potrivită. Aceasta nu necesită ingrediente complicate sau scumpe și poate fi pregătită chiar și de cei cu experiență limitată în bucătărie.

Zacusca de odinioară: rețetă de 100 de ani

Pentru a prepara zacusca autentică, ai nevoie de următoarele ingrediente:

  • 3 kg de vinete coapte, curățate și scurse bine
  • 2 kg de ardei și gogoșari copți, curățați
  • 2 kg de ceapă albă
  • 3 litri de bulion
  • 500 ml de ulei de floarea-soarelui
  • Aproximativ 3 linguri de sare (sau după gust)

Aceste ingrediente simple sunt suficiente pentru a obține o zacuscă consistentă și aromată, care poate fi păstrată pentru mai multe săptămâni în borcane sterilizate.

Cum se prepară zacusca pas cu pas

Pentru a obține textura și gustul tradițional:

Vezi și:
Zacusca rapidă a lui Chef Florin Dumitrescu a devenit virală. Are ingrediente clasice, se face repede, dar gustul este unic
Trucul cu morcovul sau mărul: cum să „salvezi” o zacuscă prea acră sau prea iute
  • Coace vinetele pe o tablă, apoi curăță-le de coajă și scurge-le bine.
  • Coace ardeii și gogoșarii, curăță-i și presară puțină sare.
  • Toacă ceapa cât mai mărunt, folosind un robot de bucătărie sau mașina de tocat.
  • Încinge uleiul într-un ceaun și călește ceapa timp de 15 minute.
  • Adaugă bulionul peste ceapă și lasă pe foc încă 15 minute.
  • Taie vinetele și ardeii și pune-i într-o altă oală pe foc pentru 15 minute.
  • Amestecă toate ingredientele într-o singură oală și lasă-le la fiert timp de două ore, amestecând din când în când.

Cum se servește și păstrează

După ce zacusca s-a fiert, vei obține un preparat cu gust bogat și aromă autentică, potrivit pentru sandvișuri, garnituri sau ca ingredient în diverse mâncăruri tradiționale.

Zacusca poate fi pusă în borcane sterilizate și păstrată la cămară sau în frigider pentru câteva săptămâni, menținându-și savoarea și textura. Această rețetă veche de 100 de ani permite chiar și celor mai puțin experimentați în bucătărie să prepare o zacuscă autentică, fără ingrediente complicate și cu un gust care amintește de mesele tradiționale de altădată.

Prin respectarea pașilor simpli și folosirea ingredientelor proaspete, vei obține un preparat care poate deveni nelipsit în bucătăria ta și care va fi apreciat de întreaga familie.

Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
Ilie Bolojan a făcut anunţul în Guvern. Sunt afectaţi TOŢI bugetarii şi nu numai
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Adevarul
Cum facem față noilor taxe și scumpirilor la energie? De la strategie națională la bugetul familiei
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca. Ingredientul ce nu trebuie să lipsească din borcane, așă rămân murăturile crocante
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca. Ingredientul ce nu trebuie să lipsească din borcane, așă rămân murăturile crocante
Monden
acum 15 minute
Astrologul Roxana Pasat dezvăluie relația zodiilor cu banii. De ce nu poți să economisești: „Unii pun deoparte fiecare leu, alții nu se pot abține”. EXCLUSIV
Astrologul Roxana Pasat dezvăluie relația zodiilor cu banii. De ce nu poți să economisești: „Unii pun deoparte fiecare leu, alții nu se pot abține”. EXCLUSIV
Horoscop
acum 2 ore
Lora, reacție dură după zvonurile legate de divorțul de Ionuț Ghenu. Unde este acum cuplul: „Tocmai am aflat”
Lora, reacție dură după zvonurile legate de divorțul de Ionuț Ghenu. Unde este acum cuplul: „Tocmai am aflat”
Monden
acum 2 ore
Cum să dai un upgrade unei ținute simple cu o pereche de blugi statement (P)
Cum să dai un upgrade unei ținute simple cu o pereche de blugi statement (P)
Stiri social
acum 3 ore
Parteneri
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Click.ro
Hidroelectrica, anunț către toți clienții! Facturi schimbate pentru 600.000 de români
Mediaflux
Smiley, despre vestea cumplită primită de la mama lui. „Am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri”
Unica.ro