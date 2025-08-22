Rețeta de zacuscă veche de 100 de ani. Așa prepari varianta autentică, este un deliciu

Zacusca este unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească, apreciată pentru gustul său bogat și versatilitatea în mâncăruri. Dacă vrei să te bucuri de o zacuscă cu adevărat tradițională, o rețetă veche de un secol este cea mai potrivită. Aceasta nu necesită ingrediente complicate sau scumpe și poate fi pregătită chiar și de cei cu experiență limitată în bucătărie.

Zacusca de odinioară: rețetă de 100 de ani

Pentru a prepara zacusca autentică, ai nevoie de următoarele ingrediente:

3 kg de vinete coapte, curățate și scurse bine

2 kg de ardei și gogoșari copți, curățați

2 kg de ceapă albă

3 litri de bulion

500 ml de ulei de floarea-soarelui

Aproximativ 3 linguri de sare (sau după gust)

Aceste ingrediente simple sunt suficiente pentru a obține o zacuscă consistentă și aromată, care poate fi păstrată pentru mai multe săptămâni în borcane sterilizate.

Cum se prepară zacusca pas cu pas

Pentru a obține textura și gustul tradițional:

Coace vinetele pe o tablă, apoi curăță-le de coajă și scurge-le bine.

Coace ardeii și gogoșarii, curăță-i și presară puțină sare.

Toacă ceapa cât mai mărunt, folosind un robot de bucătărie sau mașina de tocat.

Încinge uleiul într-un ceaun și călește ceapa timp de 15 minute.

Adaugă bulionul peste ceapă și lasă pe foc încă 15 minute.

Taie vinetele și ardeii și pune-i într-o altă oală pe foc pentru 15 minute.

Amestecă toate ingredientele într-o singură oală și lasă-le la fiert timp de două ore, amestecând din când în când.

Cum se servește și păstrează

După ce zacusca s-a fiert, vei obține un preparat cu gust bogat și aromă autentică, potrivit pentru sandvișuri, garnituri sau ca ingredient în diverse mâncăruri tradiționale.

Zacusca poate fi pusă în borcane sterilizate și păstrată la cămară sau în frigider pentru câteva săptămâni, menținându-și savoarea și textura. Această rețetă veche de 100 de ani permite chiar și celor mai puțin experimentați în bucătărie să prepare o zacuscă autentică, fără ingrediente complicate și cu un gust care amintește de mesele tradiționale de altădată.

Prin respectarea pașilor simpli și folosirea ingredientelor proaspete, vei obține un preparat care poate deveni nelipsit în bucătăria ta și care va fi apreciat de întreaga familie.