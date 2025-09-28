Mâncărurile pe care nu ar trebui să le încerci niciodată în timpul unei vacanțe. Regula unui expert în turism

Călătoriile sunt un prilej ideal pentru a descoperi culturi noi și pentru a încerca preparate tradiționale. Totuși, nu toate felurile de mâncare oferite de bucătăriile lumii sunt potrivite pentru toți turiștii.

Un agent de turism cu experiență atrage atenția asupra unor preparate care pot fi considerate mai degrabă extreme decât delicioase și pe care ar fi bine să le eviți pentru a nu transforma vacanța într-o experiență neplăcută, scrie OKDiario.

Preparatele considerate riscante în gastronomia internațională

Un exemplu cunoscut este oul centenar din China, apreciat local drept delicatese, dar greu de acceptat pentru turiști.

Este vorba despre un ou de rață, găină sau prepeliță lăsat să fermenteze săptămâni întregi, până când gălbenușul capătă o consistență cremoasă, iar coaja devine verde-negricioasă. Mirosul și textura intensă îi descurajează pe mulți vizitatori, iar specialiștii recomandă prudență.

La polul opus, în Statele Unite, deserturile aparent inofensive precum cupcakes pot surprinde prin conținutul ridicat de zahăr și prin faptul că sunt mai atractive vizual decât gustativ.

Deși arată apetisant datorită glazurilor colorate, în realitate pot fi considerate deserturi cu puțină savoare, dar cu multe calorii.

Un alt preparat controversat este foie gras-ul francez, obținut prin hrănirea forțată a rațelor sau gâștelor.

Dincolo de aroma intensă, procedeul de producție ridică semne de întrebare etice, iar mulți turiști aleg să nu îl consume din acest motiv.

În Marea Britanie, celebrul fish and chips este omniprezent, însă nivelul ridicat de grăsimi și consistența grea îl fac mai puțin recomandat pentru persoanele care preferă mâncăruri mai ușoare.

Nu în ultimul rând, mâncarea stradală din India este considerată o adevărată aventură. Deși foarte variată și intens condimentată, lipsa unor standarde uniforme de igienă poate pune probleme pentru turiștii neobișnuiți cu astfel de preparate.

De ce este important să știi ce să alegi

Experții în turism subliniază că gastronomia face parte din experiența culturală a unei vacanțe, însă acest lucru nu înseamnă că orice preparat trebuie încercat.

Alegerea felurilor de mâncare potrivite poate preveni probleme digestive sau chiar situații medicale care ar putea strica întreaga călătorie.

Recomandarea generală este ca turiștii să se informeze înainte de a comanda un preparat exotic, să țină cont de sensibilitățile personale și să evite extremele, mai ales atunci când se află în destinații unde igiena sau modul de preparare nu corespund standardelor obișnuite.