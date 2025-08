Maia Morgenstern, în culmea fericirii: fiica ei va deveni mamă. Cabiria e însărcinată, dar nu a dezvăluit cine este tatăl

Cabiria Morgenstern, fiica actriței Maia Morgenstern, a anunțat recent că este însărcinată, veste care i-a surprins pe mulți dintre fanii ei. Tânăra, în vârstă de 26 de ani, a făcut publică informația printr-o postare pe Instagram, în care apare cu burtica de gravidă la vedere. Deși a fost felicitată de numeroși urmăritori, Cabiria s-a confruntat și cu reacții negative.

Cabiria Morgenstern a publicat o serie de fotografii în care își etalează burtica de gravidă, alături de un mesaj detaliat în care a oferit câteva actualizări din viața ei.

Vestea a venit ca o surpriză, mai ales că tânăra nu s-a afișat recent cu un partener, iar misterul în jurul identității tatălui a stârnit curiozitatea fanilor.

2. Am dat (și luat!) disertația. Această informație este cu dedicație specială pentru @diana.buluga, pentru că m-a încurajat public aici pe insta și m-a pus în situația fără scăpare de a demonstra că pot :))

1. Sunt (deja foarte) gravidă. În ultimele câteva săptămâni am constatat că mai există persoane din viața mea care nu știau acest lucru.

Pe lângă bucuria exprimată de mulți, Cabiria a avut parte și de comentarii mai puțin prietenoase. Într-una dintre InstaStory-urile postate ulterior, aceasta a dezvăluit că unele persoane au ales să o scoată de pe lista de urmăritori după anunțul sarcinii.

Mai mult, în secțiunea de comentarii, unii internauți au întrebat direct cine este tatăl copilului. Până în prezent, Cabiria nu a oferit detalii în acest sens și nu a menționat dacă are o relație.

În ciuda transformărilor fizice din trimestrul al treilea, Cabiria nu și-a pierdut simțul umorului și dorința de a crea. Tânăra a menționat că intenționează să revină pe scenă cu spectacolul Papiloma Party și a glumit pe seama shootingului foto în care i se vede burtica:

”PS: acesta nu a fost un maternity shoot. I went there to serve face, dar @unstudiomic n-a ratat ocazia să prindă și burticul. Dar asta a fost acu’ mai bine de o lună – poate două?

Sper să fac și un maternity shoot concret, dar momentan mi-e foarte greu să mă împac cu schimbările fizice, foarte rapide și intense în trimestrul 3. Dragi alte mămici, sunt deschisă la sfaturi în acest sens, dacă aveți!”