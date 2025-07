Drama neștiută a Maiei Morgenstern. Medicii i-au spus că nu poate avea copii: „Am auzit-o foarte devreme”

Maia Morgenstern este una dintre cele mai iubite actrițe din România și o femeie care exprimă emoție cu fiecare cuvânt rostit. Meseria pe care a ales-o îi stă atât de bine, încât uneori oamenii nu știu dacă au în față un personaj sau nu. Recent, ea a făcut dezvăluiri nemaiauzite despre viața de mamă și despre un verdict dur, dar fals, primit de la medici.

Maia Morgenstern nu e doar o legendă în teatru și film, e și o mamă care și-a crescut cu suflet cei trei copii: Tudor, Eva Cabiria și Isadora. Tudor e băiatul cel mare și, cum era de așteptat, a mers pe urmele mamei.

Eva, mijlocia, e tot în zona artistică, studiază actorie și a început să se facă remarcată pe scenă, iar Isadora, mezina, a ales tot actoria, deși inițial plănuia o carieră în psihologie.

Fiecare și-a găsit drumul, dar toți trei au moștenit talentul și pasiunea pentru ceea ce fac de la mama lor. În podcastul Nicoletei Luciu, Maia Morgenstern a povestit că, încă din copilărie, și-a dorit o familie mare.

Părinții nu i-au putut oferi asta, așa că a decis să își întemeieze ea însăși una. S-a lovit însă de un verdict dur de la medici, care i-au spus că nu poate avea copii. Prima sarcină a venit, așadar, ca o adevărată minune.

Am jucat însărcinată cu toți 3 copiii. Au fost probleme, dureri, suferințe ale mele care înclinau, cumva, la operații. Și existau aceste teme de discuție: ‘Nu voi avea niciodată copii’. Am auzit-o și pe asta, de foarte, foarte devreme. Plana acest verdict”, a povestit Maia Morgenstern.

„Eu îmi doream o familie mare. Îmi doream foarte mulți frați, n-am avut, din motive pe care acum le pot înțelege. Și am jurat că eu o să am 7 copii. Când a fost să vină, a fost o minune.

Maia Morgenstern a născut natural de fiecare dată și a reușit să găsească un echilibru între viața de mamă și meseria mult iubită. Recunoaște însă că susținerea mamei sale, care a avut grijă de Tudor în primele luni după naștere, a fost neprețuită.

Am fost studentă, am fost în stagiu la Piatra Neamț și l-am îmbolnăvit pe Tudor. Vremuri… în frig, fără apă caldă, fără mâncare, fără căldură… Le-am trecut pe toate astea”, și-a amintit actrița.

„Am născut normal. La cea de-a doua naștere am făcut epidurală. La cea de-a treia, la Isadora, nu a mai fost timp de nicio anestezie. Însă mi i-am dorit foarte tare. Diferența dintre copiii mei a fost foarte mare și, dacă nu ar fi fost mama mea să-mi crească pe Tudor cât era bebe mic…

Una dintre cele mai dificile perioade a fost cea în care filma pentru Patimile lui Iisus, pelicula care a făcut-o cunoscută la nivel internațional. Atunci, Cabiria nu a putut rezista în lipsa mamei sale și a ajuns la spital.

„Perioada cea mai dificilă a fost fiecare perioadă în care eram absentă de acasă. Când m-am dus să filmez cu Mel Gibson… însărcinată: sublim, minunat, splendid, dar plecată de acasă.

Cabiria s-a îmbolnăvit, de mi-a spus pediatra ei, un om care nu se speria ușor: ‘A dat mâna cu moartea, are boala numită dor de tine’. Am venit. Avea 3 spre 4 ani. Erau lunile de filmare, am luat-o cu mine și n-am mai avut nimic. Era în spital, cu perfuzii, cu mască de oxigen. Din secunda aia nu a mai avut absolut nimic. A fost lângă mine”, a mărturisit Maia Morgenstern.