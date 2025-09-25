Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
25 sept. 2025 | 22:48
de Cristian Cojocaru

Mai săraci cu 24% din cauza schimbărilor climatice. Până când scad veniturile, spun specialiștii

ȘTIINȚĂ
Mai săraci cu 24% din cauza schimbărilor climatice. Până când scad veniturile, spun specialiștii
Universitatea Cambridge avertizează: până în 2100 vom fi cu 24% mai săraci din cauza încălzirii globale. (Foto: Pixabay)

Un nou studiu coordonat de cercetători de la Universitatea Cambridge atrage atenția că încălzirea globală nu va lovi doar culturile agricole sau zonele de coastă, ci întreaga economie mondială. Până la finalul secolului, venitul mediu pe cap de locuitor ar putea scădea cu până la 24% din cauza efectelor climatice în lanț. Concluzia este tranșantă: dacă emisiile nu sunt reduse accelerat, nu există țară „imună”, iar standardul de viață al omului obișnuit va fi substanțial mai mic.

În spatele estimărilor stau modele recunoscute la nivel internațional, iar autorii subliniază că impactul nu se va limita la agricultură și natură. Transporturile, producția, retailul, turismul și întreaga infrastructură economică vor suporta costuri mai mari, întreruperi și deprecierea capitalului, de la clădiri până la rețele logistice. Pe scurt, factura schimbărilor climatice se plătește în PIB, salarii și oportunități pierdute, informează Eurekalert.org.

Ce spun calculele: scenarii, cifre și diferențe între țări

Echipa a analizat 174 de economii, folosind trasee socio-economice standardizate (SSP) și două repere de comparație: continuarea tendințelor din 1960–2014 și un scenariu ipotetic fără încălzire suplimentară. Într-un ritm persistent de creștere a temperaturii de circa 0,04°C pe an, pierderea globală de venit pe cap de locuitor ar ajunge în jur de 10–11% până în 2100. În scenariul de emisii extreme, efectul se adâncește către 20–24%, ceea ce înseamnă aproape un sfert din bunăstarea medie globală pierdută.

Impactul nu este însă uniform. Țările mai calde și cu venituri reduse riscă pierderi cu 30–60% peste media globală. Diferențele pornesc de la expunerea mai mare la valuri de căldură, secetă și precipitații extreme, la structura economiilor (mai multă agricultură, mai puține rezerve financiare pentru adaptare) și capacitatea limitată de a investi în protecție. Totodată, cercetătorii subliniază că statele dezvoltate nu sunt ferite: productivitatea scade odată cu stresul termic, infrastructura suferă, iar costurile de asigurare și reparație cresc.

De ce scad veniturile: inundații, secetă, litoral sub presiune

Aerul mai cald reține mai multă umiditate, ceea ce duce la episoade de ploi torențiale și inundații mai frecvente. Urmează cheltuieli uriașe cu reparațiile și cu digurile, alături de întreruperi în activități economice localizate în zonele de coastă: turism, servicii, transport maritim. Ridicarea nivelului mării degradează proprietăți, erodează plaje și afectează porturi, împingând nota de plată tot mai sus.

Pe de altă parte, regiuni întinse devin mai uscate, iar terenul arabil se reduce. Productivitatea agricolă scade, prețurile alimentelor se pot volatiliza, iar veniturile — de la fermier până la consumator — se comprimă. Când agricultura trage frâna, efectul se propagă: scade cererea pentru echipamente, transport, procesare, retail. În paralel, valurile de căldură lovesc direct productivitatea muncii, cresc costurile energetice (răcire) și presiunea pe rețelele electrice.

Până când și ce putem face: fereastra de acțiune contează

Orizontul invocat de studiu este limpede: până în 2100, fără măsuri puternice de reducere a emisiilor și adaptare, venitul mediu global riscă să fie cu aproximativ 24% mai mic față de scenariul fără încălzire suplimentară. Invers, respectarea Acordului de la Paris și încetinirea încălzirii până la circa 0,01°C pe an pot aduce un mic câștig de venit la nivel global față de traiectoriile recente — semn că „viteza” cu care se încălzește planeta contează economic.

Mesajul cercetătorilor este dublu: „stop arderii combustibililor fosili, acum”, dar și accelerarea adaptării. Asta înseamnă investiții în protecție la inundații, managementul apei, infrastructură rezilientă la căldură, agricultură inteligentă climatic și planuri urbane care reduc expunerea. Chiar și așa, o parte din efectele asupra creșterii economice vor persista, motiv pentru care deciziile luate în acest deceniu cântăresc disproporționat în rezultatul de la finalul secolului.

Dincolo de procente: ce înseamnă pentru viața de zi cu zi

Un PIB pe cap de locuitor mai mic nu este doar o cifră într-un grafic. Înseamnă salarii reale mai scăzute, șanse mai mici pentru investiții în educație și sănătate, firme care amână sau închid proiecte și servicii publice sub presiune. În țările cu economie diversificată, efectul poate fi amortizat, dar nu evitat; în cele cu resurse limitate, riscul este de a rămâne prinse într-un cerc vicios: dezastre, reparații, datorii și creștere anemică.

Concluzia studiului publicat în PLOS Climate este fermă: nu mai e vorba despre „dacă”, ci despre „cât de mult” și „până când”. Răspunsul, din păcate, vine cu un termen-limită pe care îl putem ghida doar prin deciziile de acum — pentru a evita ca până în 2100 „nota de plată” să fie nu doar mai mare, ci imposibil de achitat.

Cum va fi vremea zilele următoare. Câte zile ține frigul. Temperaturile scad până la -4 grade
Recomandări
ChatGPT primește Pulse, „asistentul” care caută pentru tine fără să întrebi
ChatGPT primește Pulse, „asistentul” care caută pentru tine fără să întrebi
Un pilot British Airways dezvăluie metoda prin care nu mai resimte diferența de fus orar. Cum învinge jet lag-ul?
Un pilot British Airways dezvăluie metoda prin care nu mai resimte diferența de fus orar. Cum învinge jet lag-ul?
Cum a ajuns „Prima Doamnă” o funcţie în Statele Unite ale Americii. Martha Washington, prima soţie de preşedinte care a ocupat-o
Cum a ajuns „Prima Doamnă” o funcţie în Statele Unite ale Americii. Martha Washington, prima soţie de preşedinte care a ocupat-o
Ce rată vei plăti la un credit de 60.000 de euro de la 1 octombrie? Calcul concret
Ce rată vei plăti la un credit de 60.000 de euro de la 1 octombrie? Calcul concret
Cum repari placa de beton care a crăpat. Pași simpli pentru fiecare tip de fisură
Cum repari placa de beton care a crăpat. Pași simpli pentru fiecare tip de fisură
Serialul Godfather of Harlem, povestea reală a unui lider al lumii interlope. De ce să-l vizionezi pe Disney+
Serialul Godfather of Harlem, povestea reală a unui lider al lumii interlope. De ce să-l vizionezi pe Disney+
De ce să nu bei o cafea foarte fierbinte, la restaurant sau cafenea? Avertismentul specialiştilor
De ce să nu bei o cafea foarte fierbinte, la restaurant sau cafenea? Avertismentul specialiştilor
Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Propunerile Ministerului Educației
Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Propunerile Ministerului Educației
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Meghan Markle, criticată pentru rochia ponosită purtată la un concert. A costat mult, însă nu se potriveşte cu evenimentul
Playtech Știri
Cătălin Oprişan, despre cum era Carmen Brumă în liceu. Nu ţi-o închipuiai aşa pe iubita lui Mircea Badea: „Umbla mereu cu un cercel din ăla”
Playtech Știri
Zodiile care cunosc dragostea adevărată din 29 septembrie. Vor avea parte de tot ce şi-au dorit
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...