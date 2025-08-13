Mai mulți turiști români au fost bătuți și tâlhăriți la Sunny Beach, în Bulgaria. Singurul care s-a oferit să-i ajute a fost un polițist, tot din România

Vacanța, un moment de relaxare și destindere, se poate transforma rapid într-un coșmar, iar o poveste recentă, distribuită pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Bulgaria, servește drept un memento dureros. Un turist român, care a călătorit la Sunny Beach, a împărtășit o experiență traumatizantă, avertizându-i pe ceilalți călători să fie precauți. Detaliile incidentului, care a implicat tâlhărie și violență, ridică semne de întrebare serioase despre siguranța în una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoralul bulgăresc.

O seară de vacanță transformată în coșmar

Incidentul a avut loc pe 2 august, în Sunny Beach, o destinație preferată de mulți români. Turiștii se aflau într-o zonă aglomerată, specifică stațiunilor de vară, când un grup de prieteni a fost atacat. Consecințele au fost grave, autorul postării menționând că el și prietenii săi au fost tâlhăriți și bătuți.

Obiectele personale, inclusiv documente de identitate, cheia de la mașină și alte bunuri, se aflau într-o borsetă neagră, care a fost sustrasă în timpul agresiunii. Pierderea documentelor, în special, a adăugat un strat suplimentar de dificultate unei situații deja traumatizante, transformând o simplă vacanță într-o luptă cu birocrația și incertitudinea.

Un salvator neașteptat: Intervenția unui polițist român

Punctul culminant al poveștii, și singurul detaliu pozitiv, a venit sub forma unui ajutor neașteptat. Turiștii, aflați într-o situație de criză, au întâmpinat dificultăți în a comunica cu autoritățile locale. Norocul a făcut ca un reprezentant al Poliției Române, cel mai probabil fiind tot în vacanță, să fie la fața locului și să intervină.

Fără ajutorul acestui ofițer, situația ar fi fost și mai complicată. Autorul postării a subliniat că nimeni altcineva nu părea dispus să ofere sprijin sau să vorbească engleză, ceea ce i-a făcut pe turiști să se simtă și mai neajutorați. Intervenția polițistului român a fost, așadar, esențială, asigurând o comunicare eficientă și oferind sprijin într-un moment de cumpănă.

Căutări continue și un apel la solidaritate

După incident, eforturile de a recupera bunurile pierdute au continuat. La o zi după ce evenimentul a fost relatat, o femeie a avut un gest de bunătate și a găsit pe plajă câteva dintre documentele furate. Cu toate acestea, problema nu a fost rezolvată integral, deoarece permisul de conducere al turistului lipsește în continuare.

Pentru a-și spori șansele de a recupera permisul, turistul a făcut un apel la solidaritate pe grupul de Facebook. Prin intermediul postării, el i-a rugat pe cei care l-ar putea găsi să-l contacteze, mulțumind, în același timp, pentru orice formă de sprijin.