Mai mulți răniți, printre care și copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni la Berlin

Un accident rutier a zguduit joi după-amiază zona Berlin-Wedding, după ce un BMW a intrat într-un grup de persoane, printre care se aflau mai mulți copii. Trei micuți au fost răniți ușor, iar un îngrijitor a suferit răni mai grave. Autoritățile investighează incidentul și oferă asistență victimelor la fața locului.

Un vehicul a lovit un grup de oameni la Berlin

Conform informațiilor BILD, accidentul a avut loc în jurul orei 13:10, pe Seestraße, la colțul cu Dohnagestell, unde mai multe grupuri de copii se aflau în zonă.

”Conform primelor constatări, un îngrijitor a fost grav rănit, iar mai mulți copii au fost răniți ușor”, au transmis autoritățile.

Potrivit publicației, șoferul BMW-ului nu a fost rănit și se afla rezemat de mașină în timp ce era interogat de poliție. Farul stânga față al mașinii a fost avariat în urma coliziunii.

Trei dintre cei 15 copii afectați, cu vârste între șapte și opt ani, au fost transportați la Spitalul Virchow din apropiere pentru îngrijiri medicale.

Poliția și pompierii continuă să securizeze zona, acordând îngrijire copiilor și verificând circumstanțele în care s-a produs accidentul. Autoritățile nu au oferit încă detalii suplimentare despre cauzele incidentului sau despre starea exactă a șoferului.

Reacții și măsuri la fața locului

Poliția din Berlin a confirmat pentru MorgenPost că un accident rutier cu victime s-a produs la intersecția străzilor Seestraße și Dohnagestell. Mai mulți ofițeri se află în prezent la fața locului pentru a coordona intervenția.

Fotografiile surprinse arată că autoritățile au izolat zona și verifică fiecare persoană implicată. Pompierii și echipajele de prim-ajutor acordă asistență imediată copiilor răniți, iar părinții și însoțitorii sunt informați asupra stării acestora.

Precedentul de la Magdeburg

Germania rămâne sensibilă la incidente de acest tip, având în vedere precedentul tragic de la Magdeburg. Pe 20 decembrie 2024, un atac deliberat al unui cetățean saudit într-o mulțime de la Târgul de Crăciun s-a soldat cu șase morți și aproximativ 300 de răniți. Evenimentul a declanșat o dezbatere intensă despre imigrație și siguranța publică, atât în spațiul public, cât și în Parlament.

Incidentul de joi readuce în prim-plan discuțiile despre siguranța pietonilor în orașe și despre măsurile de prevenție în zonele aglomerate, în special în cartierele frecventate de copii. Autoritățile continuă ancheta și vor oferi informații suplimentare pe măsură ce se finalizează evaluarea situației.