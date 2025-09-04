Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 16:24
de Badea Violeta

Mai mulți răniți, printre care și copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni la Berlin

Știri Externe
Mai mulți răniți, printre care și copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni la Berlin
Mai multe persoane, inclusiv copii, au fost ranite dupa ce o masina a lovit un grup de oameni la Berlin. Sursa foto: Profimedia

Un accident rutier a zguduit joi după-amiază zona Berlin-Wedding, după ce un BMW a intrat într-un grup de persoane, printre care se aflau mai mulți copii. Trei micuți au fost răniți ușor, iar un îngrijitor a suferit răni mai grave. Autoritățile investighează incidentul și oferă asistență victimelor la fața locului.

Un vehicul a lovit un grup de oameni la Berlin

Conform informațiilor BILD, accidentul a avut loc în jurul orei 13:10, pe Seestraße, la colțul cu Dohnagestell, unde mai multe grupuri de copii se aflau în zonă.

”Conform primelor constatări, un îngrijitor a fost grav rănit, iar mai mulți copii au fost răniți ușor”, au transmis autoritățile.

Potrivit publicației, șoferul BMW-ului nu a fost rănit și se afla rezemat de mașină în timp ce era interogat de poliție. Farul stânga față al mașinii a fost avariat în urma coliziunii.

Vezi și:
Incident în centrul Londrei. Un autobuz a intrat în pietonii de pe trotuar: „Am auzit o bubuitură puternică”
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit

Trei dintre cei 15 copii afectați, cu vârste între șapte și opt ani, au fost transportați la Spitalul Virchow din apropiere pentru îngrijiri medicale.

Poliția și pompierii continuă să securizeze zona, acordând îngrijire copiilor și verificând circumstanțele în care s-a produs accidentul. Autoritățile nu au oferit încă detalii suplimentare despre cauzele incidentului sau despre starea exactă a șoferului.

Reacții și măsuri la fața locului

Poliția din Berlin a confirmat pentru MorgenPost că un accident rutier cu victime s-a produs la intersecția străzilor Seestraße și Dohnagestell. Mai mulți ofițeri se află în prezent la fața locului pentru a coordona intervenția.

Fotografiile surprinse arată că autoritățile au izolat zona și verifică fiecare persoană implicată. Pompierii și echipajele de prim-ajutor acordă asistență imediată copiilor răniți, iar părinții și însoțitorii sunt informați asupra stării acestora.

Precedentul de la Magdeburg

Germania rămâne sensibilă la incidente de acest tip, având în vedere precedentul tragic de la Magdeburg. Pe 20 decembrie 2024, un atac deliberat al unui cetățean saudit într-o mulțime de la Târgul de Crăciun s-a soldat cu șase morți și aproximativ 300 de răniți. Evenimentul a declanșat o dezbatere intensă despre imigrație și siguranța publică, atât în spațiul public, cât și în Parlament.

Incidentul de joi readuce în prim-plan discuțiile despre siguranța pietonilor în orașe și despre măsurile de prevenție în zonele aglomerate, în special în cartierele frecventate de copii. Autoritățile continuă ancheta și vor oferi informații suplimentare pe măsură ce se finalizează evaluarea situației.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Recomandări
Tot mai mulți copii nu se mai joacă afară: un fenomen care ridică semne de alarmă. Ce avertizează oamenii de știință
Tot mai mulți copii nu se mai joacă afară: un fenomen care ridică semne de alarmă. Ce avertizează oamenii de știință
„Îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”. Care este varianta corectă?
„Îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”. Care este varianta corectă?
Celebrul designer Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
Celebrul designer Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
Cele zece „porunci” ale lui Bill Gates pentru antreprenori. Sfaturile care te pot ajuta dacă ești la început de drum
Cele zece „porunci” ale lui Bill Gates pentru antreprenori. Sfaturile care te pot ajuta dacă ești la început de drum
Cum faci un Negroni Sbagliato cu arome ungurești. Așa înveți despre Unicum și descoperi vermutul Moena pe bază de vin Tokaji
Cum faci un Negroni Sbagliato cu arome ungurești. Așa înveți despre Unicum și descoperi vermutul Moena pe bază de vin Tokaji
Ușile tale din lemn vor arăta ca noi în câteva secunde. Trucul dezvăluit de experții în curățenie
Ușile tale din lemn vor arăta ca noi în câteva secunde. Trucul dezvăluit de experții în curățenie
Legea pensiilor magistraților, atacată la Curtea Constituțională. Judecătorii ÎCCJ au votat în unanimitate
Legea pensiilor magistraților, atacată la Curtea Constituțională. Judecătorii ÎCCJ au votat în unanimitate
Bruce Willis, afectat sever de demență. Actorul „nu mai recunoaște fețele” și „se degradează rapid”
Bruce Willis, afectat sever de demență. Actorul „nu mai recunoaște fețele” și „se degradează rapid”
Revista presei
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ștefan Floroaică, dezvăluiri din Asia Express. Cum l-a motivat Sânziana Negru înainte să plece: „Mi-aș fi dorit să ajung cât mai departe”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Zodiile care atrag banii ca magnetul. Se întâmplă din 8 septembrie, o schimbare importantă are loc
Playtech Știri
Mara Bănică, confesiuni emoționante după Asia Express. Mărturisirea pe care i-a făcut-o fiul său la întoarcere și cum a slăbit 20 de kilograme: „Nu mi-a zis niciodată”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...