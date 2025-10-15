Mai mulți deținuți-hackeri au spart sistemul informatic al penitenciarelor și au modificat pedepse și date interne

O anchetă internă dezvăluie o breșă informatică gravă în sistemul penitenciar, unde mai mulți deținuți ar fi manipulat date sensibile și evidențe contabile.

O situație fără precedent a fost semnalată în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), după ce mai mulți deținuți cu abilități avansate în domeniul IT au reușit să compromită sistemele informatice interne.

Potrivit informațiilor prezentate de Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP), incidentul a avut loc la Penitenciarul Târgu Jiu și ar fi fost ținut sub tăcere mai bine de trei săptămâni.

Unul dintre deținuți, care s-ar fi declarat simpatizant al rețelei Anonymous, ar fi obținut drepturi de administrator în platforma utilizată de poliția penitenciară.

Folosind date de acces care nu fuseseră actualizate sau restricționate, acesta și alți complici ar fi creat conturi cu privilegii maxime, reușind să modifice pedepse, drepturi de muncă, evidențe financiare și alte informații critice din baza de date.

Breșa descoperită întâmplător și acoperită la vârf

Incidentul cibernetic a fost descoperit accidental de o agentă din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu, care a observat nereguli în fișele contabile ale unor deținuți.

Verificările ulterioare au indicat existența unor cumpărături online în valoare de aproape 10.000 de lei, realizate cu fonduri generate fraudulos. Investigațiile interne au arătat că accesările ilegale se produceau zilnic, prin intermediul tabletelor și terminalelor puse la dispoziția persoanelor private de libertate.

SNPP acuză conducerea ANP, în frunte cu directorul Geo Bogdan Burcu, de lipsă de transparență și de încercări de mușamalizare.

Conform sindicatului, informațiile despre breșă nu au fost comunicate altor unități, iar verificările interne au fost inițial limitate.

În timpul unei videoconferințe interne, s-ar fi încercat transferarea responsabilității către direcțiile teritoriale, însă situația a ieșit la iveală după intervenția unui director de penitenciar care, potrivit SNPP, a fost ulterior înlăturat din funcție.

Raportul sindicatului arată că deținuții implicați ar fi accesat sistemele informatice încă din iulie 2025, utilizând conturi provenite de la cadre din alte unități, inclusiv Spitalul Penitenciar Dej.

Aceștia ar fi consultat și modificat date privind identitatea altor persoane private de libertate, situația pedepselor, mișcările între secții, documente de reintegrare și chiar fișiere confidențiale ale personalului.

Pe 18 septembrie 2025, o agentă financiară a sesizat modificări nejustificate în evidențele contabile. Deși tastaturile terminalelor de pe secțiile de detenție au fost retrase, vulnerabilitățile au continuat să fie exploatate prin tabletele distribuite deținuților.

Conform datelor SNPP, hackerii ar fi fost conectați la rețea peste 300 de ore, realizând mii de modificări. Într-un caz documentat, un deținut ar fi reușit să controleze imprimantele administrative direct din celulă.

Sindicatul consideră incidentul o consecință a „unui management incompetent și a lipsei de protecție informatică reală”. Reprezentanții SNPP solicită demisia directorului Geo Bogdan Burcu, acuzându-l că a ascuns gravitatea breșei și a expus sistemul penitenciar unui risc fără precedent.

De asemenea, aceștia cer ministrului Justiției, Radu Marinescu, să dispună un audit complet al infrastructurii informatice din penitenciarele României.