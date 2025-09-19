Inteligența artificială ajută hackerii să fure bani prin conturi false. Soluții pentru a te proteja

Într-o lume în care atacatorii cibernetici sunt mereu cu un pas înainte, inteligența artificială a devenit noua armă care schimbă regulile jocului. Dacă până recent cele mai mari probleme veneau din atacuri asupra parolelor sau din oboseala utilizatorilor de autentificare multifactor, acum pericolul s-a mutat acolo unde te aștepți mai puțin: chiar la procesul de înscriere a utilizatorilor. Companiile care mizează pe oferte atractive pentru a atrage clienți descoperă că promoțiile pot fi exploatate masiv de roboți inteligenți, cu pierderi financiare considerabile.

Cum atacatorii folosesc AI pentru a crea conturi false

În 2024, aproape jumătate dintre tentativele de înregistrare pe platformele de securitate analizate au fost identificate ca fiind frauduloase. Explicația este simplă: pe măsură ce metodele de protecție pentru conturile existente s-au perfecționat, atacatorii au căutat cea mai slabă verigă – primul sign-up. Algoritmii de inteligență artificială pot genera în câteva secunde mii de conturi noi, pregătite să profite de reduceri, promoții sau beneficii de tip „înscrie-te și primești un bonus”.

Imaginează-ți o rețea de restaurante fast-food care oferă un burger gratuit la instalarea aplicației. În loc de câțiva clienți reali, un atac AI poate crea milioane de conturi false, transformând o campanie de marketing într-o pierdere de milioane de dolari. Atacurile nu se limitează la retail; orice platformă care oferă recompense la înscriere poate deveni o țintă. Viteza cu care AI acționează face imposibilă identificarea manuală a conturilor suspecte, iar costurile de verificare se pot transforma într-un coșmar pentru orice afacere online.

De la phishing la agenți AI nesiguri

Frauda la sign-up nu este singura amenințare. Instrumente de tip generativ, precum cele create de startup-ul Vercel, permit oricui să construiască site-uri de phishing ce imită perfect paginile oficiale de autentificare. Angajații și clienții pot fi păcăliți cu ușurință să-și introducă datele, mai ales când logourile și designul par identice cu cele originale.

În același timp, agenții AI integrați în infrastructura companiilor devin o nouă poartă de intrare pentru atacuri. Aceste programe automate au acces direct la baze de date și aplicații de producție, dar folosesc adesea chei API sau parole statice, stocate în fișiere ușor de interceptat. O singură breșă poate oferi acces persistent la informații sensibile, fără ca angajații să își dea seama. Chiar și noile protocoale pentru conectarea aplicațiilor AI, cum ar fi Model Context Protocol, încă lasă loc pentru scurgeri de date dacă nu sunt implementate corect.

Pentru a contracara aceste amenințări, companiile trebuie să trateze procesul de achiziție a clienților cu aceeași seriozitate ca protecția datelor interne. Măsuri precum detectarea inteligentă a roboților, implementarea de CAPTCHAs doar atunci când riscul este ridicat și blocarea adreselor IP suspecte devin esențiale. Verificarea identității la sign-up, precum și confirmarea datelor de contact, nu mai sunt opțiuni, ci pași obligatorii.

O schimbare de paradigmă importantă este renunțarea la parole în favoarea „passkeys”, chei criptografice dificil de compromis. În plus, agenții AI trebuie conectați prin protocoale OAuth și prin seifuri de tokenuri, evitând stocarea de secrete statice. Centralizarea logicii de autorizare și controlul granular al accesului la fiecare cerere sunt măsuri ce pot reduce semnificativ riscul.

Inteligența artificială nu este doar un avantaj pentru companii, ci și un instrument redutabil în mâinile infractorilor. Dacă nu tratezi înscrierea utilizatorilor cu aceeași atenție ca protecția datelor sensibile, orice campanie atractivă se poate transforma rapid într-un cadou scump pentru atacatori.