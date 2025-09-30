Mai multe loturi de seminţe de mac, retrase urgent de pe piaţă după depistarea unui nivel periculos de alcaloizi de opiu

Mai multe loturi de seminţe de mac produse de compania Orlandos SRL au fost retrase de la vânzare, după ce s-a constatat depăşirea concentraţiei admise de alcaloizi de opiu. Autorităţile avertizează consumatorii care au achiziţionat aceste produse să nu le folosească, recomandându-le fie să le distrugă, fie să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate.

Mai multe loturi de seminţe de mac, retrase

Potrivit datelor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), furnizorul Orlando Import-Export 2001 a demarat procedura de retragere de pe piaţă şi rechemare de la clienţi a mai multor produse. Printre acestea se numără:

Orlando seminţe de mac 250 g, loturile L1301257/01.2026, L1305257/05.2026, L2904257/04.2026;

Orlando seminţe de mac 50 g, loturile L1301257/01.2026, L1809257/09.2026, L2904257/04.2026;

Orlandos Maestro seminţe de mac 250 g, loturile L1205257/31.05.2026, L1301257/31.01.2026, L2108257/31.08.2026;

Nutco seminţe de mac 600 g, lot L0608257/31.08.2026.

Măsura a fost dispusă din cauza nivelului ridicat de alcaloizi de opiu, substanţe naturale care, în cantităţi mari, pot avea efecte nocive asupra sănătăţii.

ANSVSA recomandă tuturor persoanelor care deţin aceste produse să nu le consume sub nicio formă, ci să le distrugă sau să le returneze la punctele de vânzare pentru a primi contravaloarea acestora.