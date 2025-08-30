MAI anunță modificări importante. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi comandate online și livrate direct acasă

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a introdus modificări majore privind obținerea și plata plăcuțelor de înmatriculare, facilitând procesul pentru șoferii români.

Potrivit Ordinului MAI 132/2025, șoferii pot solicita acum livrarea plăcuțelor de înmatriculare direct acasă, prin curier, contra cost. Această măsură face parte dintr-un amplu proces de digitalizare a serviciilor publice și de reducere a birocrației.

Plăcuțele de înmatriculare, livrate direct acasă

Prin noua reglementare, șoferii pot comanda plăcuțele de înmatriculare pentru orice tip de vehicul, fără să mai fie nevoie să meargă la ghișeu. Comenzile se fac online, prin platforma Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Livrarea este disponibilă pentru:

plăcuțele permanente;

numerele provizorii;

plăcuțele temporare;

plăcuțele de probă.

Plățile se fac exclusiv online

O schimbare importantă adusă de actul normativ este înrolarea instituțiilor prefectului în Sistemul Național de Plată Online (SNEP). Aceasta permite achitarea integrală a taxelor online, eliminând complet posibilitatea plății la casieria DGPCI.

Astfel, cetățenii pot plăti online:

contravaloarea plăcuțelor de înmatriculare (permanente, provizorii, temporare sau de probă);

taxa pentru atribuirea unui număr preferențial;

taxa pentru păstrarea combinației de număr;

rezervarea unei combinații specifice.

Digitalizarea serviciilor și reducerea birocrației

Noua metodologie are ca scop modernizarea fluxurilor interne ale DGPCI. Documente precum comenzile de lucru, avizele de însoțire, procesele-verbale și situațiile centralizatoare vor fi gestionate exclusiv în format electronic, ceea ce reduce birocrația și eficientizează activitatea serviciilor locale.

În plus, DGPCI a operaționalizat recent o platformă online care permite persoanelor fizice și juridice să efectueze toate formalitățile de înmatriculare direct de acasă, fără drumuri suplimentare.

Noile tarife pentru plăcuțele de înmatriculare și serviciile asociate

Odată cu aceste schimbări, au fost actualizate și tarifele pentru confecționarea plăcuțelor și serviciile conexe, în contextul creșterii costurilor de producție:

Tip A (112 x 520 mm): 26 lei/buc

Tip B (200 x 340 mm): 27 lei/buc

Tip C (130 x 240 mm): 22 lei/buc

Tip D (150 x 300 mm): 25 lei/buc

Serviciile asociate înmatriculării au următoarele costuri:

Păstrarea combinației numărului de înmatriculare: 60 lei/operație;

Rezervarea unei combinații de număr: 125 lei/operație;

Atribuirea unui număr preferențial: 45 lei/operație;

Păstrarea numărului înainte de vânzarea vehiculului: 30 lei.

Anterior, costurile erau mai mici, de exemplu 20 lei pentru Tip A, 23 lei pentru Tip B și 17 lei pentru Tip C.

Alte servicii digitalizate

Aceste modificări vin în contextul digitalizării unei game tot mai largi de servicii publice. Românii pot solicita deja:

livrarea la domiciliu a pașapoartelor simple electronice;

trimiterea permiselor de conducere internaționale direct acasă.

Astfel, șoferii beneficiază de mai mult confort, proceduri simplificate și timp economisit.