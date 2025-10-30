Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 19:47
de Badea Violeta

Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”

Vedete și media
Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”
5imagini
Magicianul Robert Tudor

O vacanță care trebuia să fie relaxantă s-a transformat într-un episod nedorit pentru magicianul Robert Tudor și soția lui, Elena. Aflat în Malta pentru filmările noului sezon al emisiunii ”Power Couple”, artistul a povestit că a fost nevoit să plătească peste 1.700 de euro companiei de închirieri auto, după ce i s-au imputat zgârieturi abia vizibile pe mașina returnată. Situația a provocat indignare și dezbateri online.

Vacanța s-a transformat în coșmar: Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro în Malta

Robert Tudor și partenera sa se bucurau de câteva momente libere în Malta, profitând de pauzele dintre filmări pentru a explora insula. Cei doi au închiriat o mașină, iar experiența a părut una obișnuită până în momentul predării autovehiculului.

Acolo, reprezentanții companiei au identificat trei zgârieturi foarte fine pe caroserie—detalii pe care magicianul spune că nu le-a observat la preluare.

Vezi și:
Amendă până la 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania
Amendă de până la 3.000 de lei pentru gunoiul din curte. Orice vecin te poate reclama

”Ne-a distrus vacanța. Ne-a amendat cu 1716 euro. De ce? Pentru că au găsit pe mașina pe care am închiriat-o trei zgârieturi care, atenție, două dintre ele se văd doar dacă pui lumina pe ele.

Sunt zgârieturi pe care cred că le avea înainte și a fost greșeala mea că nu m-am uitat înainte și în spate avea o bulină”, a povestit Robert Tudor pe TikTok, vizibil dezamăgit de situație.

Ce a acuzat artistul

Magicianul susține că procedura folosită de compania de închirieri este una abuzivă și că daunele, cu greu vizibile, probabil existau deja înainte de închiriere. El spune că angajații au folosit o lanternă pentru a identifica imperfecțiunile, metodă pe care o consideră necorespunzătoare și excesivă.

”M-am certat cu ei (…) Ei își cumpără mașinile pe care le închiriază nu din închirierea lor, ci din amenzile astea pe care le dau oamenilor care nu văd acele zgârieturi cu lumina, au pus cu lumina pe toată mașina (…) Pentru trei zgârieturi, am plătit 1716 de euro”, a explicat el în clipul viral.

”Mai aveam puțin și plăteam toată mașina”

Deși avea asigurare completă pentru mașină, Robert Tudor nu știe încă dacă va reuși să își recupereze suma plătită. Artistul a menționat că trebuie să facă demersuri suplimentare către firma de asigurări și să depună o plângere oficială.

”Mai aveam puțin și plăteam toată mașina (…) Sunt de vină pentru că poate nu m-am uitat atent la mașină și poate avea, dar nu știu cât dintre voi se uită (…) Am asigurare totală la ea, dar nu știu dacă îmi recuperez banii. Trebuie să fac plângere sau să trimit mai departe către firma de asigurare”, a mai spus celebrul magician.

Incidentul servește ca avertisment pentru turiști: verificarea atentă a mașinii la preluare și documentarea cu fotografii pot preveni astfel de situații costisitoare.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari
Diella, ministrul AI al Albaniei este „însărcinată”, va avea 83 de „copii” asistenți parlamentari
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
China aprobă acordul de transfer pentru TikTok în SUA
China aprobă acordul de transfer pentru TikTok în SUA
Cum folosești folia de aluminiu ca să scapi de șoareci, rapid și fără chimicale
Cum folosești folia de aluminiu ca să scapi de șoareci, rapid și fără chimicale
Controale la dezvoltatorii imobiliari. ANPC a descoperit apartamente mai mici decât în acte. Mii de locuințe, retrase de la vânzare
Controale la dezvoltatorii imobiliari. ANPC a descoperit apartamente mai mici decât în acte. Mii de locuințe, retrase de la vânzare
Cât costă un porc de 100 kg în 2025. Prețurile din piețe și de la ferme
Cât costă un porc de 100 kg în 2025. Prețurile din piețe și de la ferme
Se schimbă modul de plată al amenzilor în 2025. Scanezi codul QR și plătești instant, direct din telefon într-un cont unic național
Se schimbă modul de plată al amenzilor în 2025. Scanezi codul QR și plătești instant, direct din telefon într-un cont unic național
Grokipedia, noul proiect al lui Elon Musk, acuzat de rasism, transfobie și manipulare ideologică
Grokipedia, noul proiect al lui Elon Musk, acuzat de rasism, transfobie și manipulare ideologică
Revista presei
Adevarul
De ce clădirile din Turcia se prăbușesc atât de ușor. Dezbatere aprinsă pe Internet după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a zguduit țara
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Playtech Știri
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...