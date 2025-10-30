Magicianul Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro după ce a închiriat o mașină în Malta: “Au pus cu lumina pe toată mașina”

O vacanță care trebuia să fie relaxantă s-a transformat într-un episod nedorit pentru magicianul Robert Tudor și soția lui, Elena. Aflat în Malta pentru filmările noului sezon al emisiunii ”Power Couple”, artistul a povestit că a fost nevoit să plătească peste 1.700 de euro companiei de închirieri auto, după ce i s-au imputat zgârieturi abia vizibile pe mașina returnată. Situația a provocat indignare și dezbateri online.

Vacanța s-a transformat în coșmar: Robert Tudor, amendat cu peste 1.700 de euro în Malta

Robert Tudor și partenera sa se bucurau de câteva momente libere în Malta, profitând de pauzele dintre filmări pentru a explora insula. Cei doi au închiriat o mașină, iar experiența a părut una obișnuită până în momentul predării autovehiculului.

Acolo, reprezentanții companiei au identificat trei zgârieturi foarte fine pe caroserie—detalii pe care magicianul spune că nu le-a observat la preluare.

”Ne-a distrus vacanța. Ne-a amendat cu 1716 euro. De ce? Pentru că au găsit pe mașina pe care am închiriat-o trei zgârieturi care, atenție, două dintre ele se văd doar dacă pui lumina pe ele. Sunt zgârieturi pe care cred că le avea înainte și a fost greșeala mea că nu m-am uitat înainte și în spate avea o bulină”, a povestit Robert Tudor pe TikTok, vizibil dezamăgit de situație.

Ce a acuzat artistul

Magicianul susține că procedura folosită de compania de închirieri este una abuzivă și că daunele, cu greu vizibile, probabil existau deja înainte de închiriere. El spune că angajații au folosit o lanternă pentru a identifica imperfecțiunile, metodă pe care o consideră necorespunzătoare și excesivă.

”M-am certat cu ei (…) Ei își cumpără mașinile pe care le închiriază nu din închirierea lor, ci din amenzile astea pe care le dau oamenilor care nu văd acele zgârieturi cu lumina, au pus cu lumina pe toată mașina (…) Pentru trei zgârieturi, am plătit 1716 de euro”, a explicat el în clipul viral.

”Mai aveam puțin și plăteam toată mașina”

Deși avea asigurare completă pentru mașină, Robert Tudor nu știe încă dacă va reuși să își recupereze suma plătită. Artistul a menționat că trebuie să facă demersuri suplimentare către firma de asigurări și să depună o plângere oficială.

”Mai aveam puțin și plăteam toată mașina (…) Sunt de vină pentru că poate nu m-am uitat atent la mașină și poate avea, dar nu știu cât dintre voi se uită (…) Am asigurare totală la ea, dar nu știu dacă îmi recuperez banii. Trebuie să fac plângere sau să trimit mai departe către firma de asigurare”, a mai spus celebrul magician.

Incidentul servește ca avertisment pentru turiști: verificarea atentă a mașinii la preluare și documentarea cu fotografii pot preveni astfel de situații costisitoare.