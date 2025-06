Magazinul anului 2025 a fost votat de români. Nu este vorba de Lidl, Kaufland sau Carrefour

Auchan România a reușit să obțină o performanță remarcabilă în competiția „Votat Produsul Anului 2025”, adjudecându-și titlul de Magazinul Anului la categoria Hipermarket & Supermarket. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât marii rivali, precum Lidl, Kaufland sau Carrefour, nu au reușit să obțină această distincție în premieră.

Auchan, în topul preferințelor românilor: titlul de „Magazinul Anului 2025” cucerit prin inovație și sustenabilitate

Această recunoaștere vine într-un context în care competiția se poziționează drept cel mai important reper pentru consumatori, când vine vorba despre încrederea în produse, branduri și rețele de retail. Gala „Votat Produsul Anului” se desfășoară de peste un deceniu și oferă anual un barometru clar al tendințelor de consum și al preferințelor românilor.

În cadrul aceleiași gale, Auchan România a câștigat două alte trofee importante pentru produse marca proprie, realizate împreună cu producători locali. Este vorba despre gama Telemea Eco de Vacă, care a triumfat la categoria „Brânzeturi Bio”, și despre gama de batoane cu fructe și nuci, formată din 9 sortimente produse exclusiv în România, ce a fost desemnată câștigătoare la categoria cu același nume.

Aceste produse reflectă strategia Auchan de a oferi consumatorilor opțiuni curate, transparente, cu impact redus asupra mediului, dar și cu un conținut nutrițional ridicat. Telemeaua bio, parte a Filierii Auchan, a fost apreciată pentru gustul autentic, proveniența responsabilă și certificarea ecologică. În același timp, batoanele cu fructe au fost lăudate pentru echilibrul dintre gust natural, ingrediente de calitate și formatul practic, ideal pentru un stil de viață activ.

Auchan, lider în retailul românesc: cifre, magazine și strategii

Premiul oferit în 2025 a fost acordat pe baza unui studiu național realizat de Treetz sprl, companie de cercetare membră ESOMAR, între 24 martie și 31 mai 2025. Studiul a inclus 6.445 de consumatori români din mediul urban și a fost auditat de Deloitte, ceea ce îi conferă o validare solidă și obiectivă.

Auchan deține în România un portofoliu impresionant: peste 470 de magazine, dintre care 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri și aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, majoritatea localizate în stațiile Petrom. Rețeaua este completată de 30 de magazine în franciză sub brandul Simply by Auchan, magazinul inteligent Auchan Go și platforma online auchan.ro.

Cu o cifră de afaceri care a depășit 1,7 miliarde de euro în 2024, Auchan își consolidează poziția pe piața din România, propunând un model de comerț omnicanal care îmbină eficient prețurile mici de fiecare zi cu o gamă largă de produse și servicii adaptate nevoilor moderne ale clienților.

Strategie pentru viitor: discount responsabil și parteneriate locale

Una dintre cheile succesului retailerului francez în România este accentul pus pe produsele marca proprie, dintre care peste 1.000 sunt realizate în colaborare directă cu producători români. Fiecare gamă nouă lansată de Auchan este rezultatul unei strategii centrate pe sustenabilitate, calitate și adaptabilitate la cerințele actuale ale pieței.

„Această recunoaștere ne onorează și ne motivează să continuăm investițiile în produse responsabile, create împreună cu furnizorii locali. Suntem bucuroși că românii apreciază calitatea și accesibilitatea gamei noastre de produse marca proprie”, au transmis oficialii Auchan România.

Dincolo de trofee, premiile din 2025 confirmă o realitate incontestabilă: românii își doresc un retail responsabil, adaptat vremurilor, în care inovația și parteneriatul cu producătorii locali nu mai sunt doar tendințe, ci cerințe esențiale.