20 aug. 2025
de Ozana Mazilu

Luna Neagră, un fenomen astronomic rar, va putea fi observată săptămâna aceasta

ȘTIINȚĂ
Cerul nopții rezervă o surpriză spectaculoasă pasionaților de astronomie și curioșilor deopotrivă. Săptămâna aceasta are loc un fenomen rar, cunoscut sub numele de „Luna Neagră”, un eveniment ce se produce atunci când într-o singură lună calendaristică apar două faze de Lună nouă. Este un spectacol ceresc care atrage atenția deoarece se întâmplă foarte rar și marchează un moment special pentru observatorii de pretutindeni.

Fenomenul nu este doar un prilej de fascinație, ci și unul de reflecție asupra modului în care calendarul și mișcările corpurilor cerești se intersectează pentru a crea evenimente pe care oamenii le-au urmărit de mii de ani.

Ce înseamnă Luna Neagră și de ce este atât de rară

Luna Neagră nu este un termen oficial folosit în astronomie, însă este acceptat și popularizat pentru a descrie situația în care două faze de Lună nouă apar în aceeași lună calendaristică. Spre deosebire de Luna Plină, care luminează cerul în întregime, Luna Nouă este invizibilă pentru ochiul liber, deoarece partea iluminată de Soare nu este orientată spre Pământ.

Așadar, ceea ce numim „Lună Neagră” nu este un spectacol vizual în sine, ci mai degrabă o raritate astronomică. Ea are loc aproximativ o dată la doi-trei ani și marchează o anomalie calendaristică generată de faptul că fazele Lunii durează în medie 29,5 zile, iar lunile calendaristice au între 28 și 31 de zile.

În cultura populară și în tradițiile mai vechi, Luna Neagră a fost asociată cu momente de schimbare, începuturi noi sau chiar superstiții legate de magie și misticism. În prezent, fenomenul este privit mai ales din perspectiva științifică, dar continuă să stârnească interesul și imaginația.

Când și cum poate fi observată Luna Neagră

Deși Luna Neagră nu se poate observa direct, pentru că se află complet în umbra Pământului, fenomenul are totuși impact asupra cerului nopții. În nopțile fără Lună vizibilă, bolta devine mult mai întunecată, ceea ce oferă condiții excelente pentru observații astronomice.

Astfel, perioada în care are loc Luna Neagră este ideală pentru a privi stelele, Calea Lactee sau chiar ploi de meteori, acolo unde ele coincid calendaristic. În zonele cu cer senin și poluare luminoasă redusă, vizibilitatea obiectelor cosmice este semnificativ mai bună decât în nopțile obișnuite.

Astronomii recomandă ieșirea în afara orașelor, unde lumina artificială nu afectează cerul. Acolo poți observa planete precum Jupiter sau Saturn, roiuri de stele sau galaxii vizibile prin telescop. Luna Neagră devine, astfel, un prilej perfect pentru explorarea Universului, chiar dacă ea însăși rămâne ascunsă ochiului liber.

De ce fascinează în continuare fenomenele lunare

Luna a avut mereu o influență puternică asupra culturilor umane, fiind legată de calendar, agricultură, religie și simbolism. Termeni precum „Lună Albastră” sau „Lună Neagră” nu sunt doar noțiuni astronomice, ci și concepte care au intrat în limbajul comun și în imaginarul colectiv.

Fenomenele lunare rare, precum aceasta, ne reamintesc cât de interconectate sunt mișcările corpurilor cerești cu percepția noastră asupra timpului. Dacă pentru strămoși astfel de evenimente aveau conotații mistice sau erau interpretate ca semne, astăzi ele rămân surse de fascinație și oportunități pentru popularizarea științei.

În plus, Luna Neagră atrage atenția asupra ritmurilor ascunse ale naturii, arătând cum o simplă diferență de zile între ciclul lunar și calendarul artificial creat de oameni poate genera un fenomen spectaculos.

Deși nu vei putea vedea pe cer o Lună diferită, săptămâna aceasta merită să ridici privirea spre cer. Întunericul mai adânc al nopții îți va oferi una dintre cele mai bune ocazii de a observa stelele și galaxiile, într-un moment în care Luna Neagră îți arată, paradoxal, frumusețea prin absența ei.

