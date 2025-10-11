Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”

Ludovic Orban revine în prim-planul scenei politice românești cu un mesaj tranșant la adresa fostului președinte Klaus Iohannis. Fostul premier, actual consilier al lui Nicușor Dan pe politică internă, a lansat sâmbătă, 11 octombrie, un atac dur în cadrul unei emisiuni la Digi24, afirmând că apariția lui Călin Georgescu, câștigătorul anulat al turului întâi al prezidențialelor din 2024, este rezultatul direct al deciziei luate de Iohannis în urmă cu patru ani – aceea de a forma coaliția PSD–PNL.

„Cea mai proastă decizie a lui Iohannis”

În timpul intervenției sale, Ludovic Orban a afirmat că decizia lui Klaus Iohannis de a readuce PSD la guvernare a fost una profund greșită, trădând așteptările celor care l-au votat în funcția de președinte.

„Călin Georgescu nu s-a născut din neant. El, în mod evident, a apărut, pe de-o parte, din cauza modului în care au acţionat oamenii politici. Cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte, a fost să creeze monstruoasa coaliţie, când a adus PSD la putere”, a declarat Orban.

Fostul lider liberal a reamintit că, la momentul respectiv, în 2021, se opunea categoric acestei alianțe. Potrivit lui, formarea coaliției a însemnat începutul unei perioade în care „România a fost sufocată politic și social”.

„Au sufocat România”

Orban a descris atmosfera din acei ani ca fiind una de blocaj total, în care competiția reală și meritocrația dispăruseră.

„În momentul respectiv, PSD şi PNL, acţionând practic ca două partide de stat, pentru că şi o parte din PNL a copiat modelul şi ar vrea să guverneze la fel ca PSD, au sufocat România. Au creat o stare că nu mai puteai. Nu puteai să te duci la un concurs de director de şcoală sau inclusiv să îţi iei examen de titularizare ca profesor şi dacă vrei să te duci să te angajezi, trebuia să treci pe un alt partid. Pur şi simplu au sufocat România. Asta este adevărat”, a spus Orban.

El a mai adăugat că decizia a avut consecințe de durată, afectând nu doar scena politică, ci și societatea în ansamblu.

„A fost o decizie catastrofală care a fost luată. Iohannis, în primul mandat şi în toată campania de realegere şi după aia şi în campania de parlamentare, a dat ca la fasole în PSD, considerându-l cel mai mare rău din România. Nu se face aşa ceva. Dacă PSD ar fi rămas în opoziţie, ar fi câştigat alegerile”, a explicat fostul premier.

Revolta și efectele politice

În opinia lui Ludovic Orban, ascensiunea lui Călin Georgescu și apariția unui curent extremist puternic în România sunt consecințele directe ale acestei „greșeli istorice”. El consideră că aceste mișcări s-au născut dintr-o revoltă generalizată, provocată de lipsa de alternativă și de sentimentul de sufocare resimțit de români.

„Acest curent extremist s-a născut într-un fel din revoltă, din disperare. Oamenii s-au simţit, pur şi simplu, sufocaţi, cu cizma pe gât, fiindcă PSD şi PNL controlau tot în ţară. Deci au sufocat România, au generat un efect. Asta e vina liderilor politici, a lui Iohannis, a lui Ciolacu, a lui Cîţu, şi a tuturor celor ce au contribuit la această decizie, este şi vina serviciilor”, a completat Orban.

Parcursul politic al lui Ludovic Orban

Ludovic Orban, fost premier în perioada 2019–2020, a fost de asemenea președinte al Camerei Deputaților între 2020 și 2021, precum și lider al Partidului Național Liberal între 2017 și 2021. După pierderea șefiei PNL în fața lui Florin Cîțu, în septembrie 2021, a fost exclus din partid pentru criticile aduse noii conduceri și fostului președinte Klaus Iohannis.

El s-a numărat printre cei 22 de liberali care s-au opus formării alianței cu PSD, continuând ulterior să denunțe public ceea ce a numit „o alianță contra naturii”.

În prezent, Ludovic Orban este consilier al lui Nicușor Dan pe politică internă, funcție în care a fost numit la începutul lunii octombrie.