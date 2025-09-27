Lucrări la acoperiș fără autorizație: sancțiunile și amenzile pe care le prevede legea

În România, legislația în domeniul construcțiilor este strictă și reglementată prin norme clare, iar lucrările la acoperiș nu fac excepție. Mulți proprietari consideră că dacă își schimbă acoperișul sau îl modifică nu au nevoie de o aprobare oficială, însă realitatea juridică este diferită. În funcție de natura intervenției, autorizația de construire poate fi obligatorie, iar lipsa acesteia aduce sancțiuni serioase, uneori chiar penale.

Când ai nevoie de autorizație pentru acoperiș

Conform Legii nr. 50/1991, orice lucrare de construcție sau modificare asupra unei clădiri trebuie autorizată de primărie. Acest principiu se aplică inclusiv în cazul acoperișurilor. Dacă proprietarul decide să modifice forma acoperișului, să ridice înălțimea casei, să construiască o mansardă ori să adauge elemente noi, cum sunt lucarnele, autorizația devine obligatorie.

În schimb, există și situații în care nu este nevoie de acest document. Repararea sau înlocuirea materialelor de învelitoare – precum țigla ori membrana hidroizolantă – nu presupune autorizație, atâta timp cât forma acoperișului rămâne neschimbată. Practic, doar intervențiile minore, care nu afectează structura de rezistență sau aspectul exterior al clădirii, pot fi realizate fără aviz.

Ce amenzi riști dacă construiești fără autorizație

Pentru lucrările realizate fără autorizație, legea prevede sancțiuni care pot ajunge până la 100.000 de lei. Inspectorii primăriei sau cei ai Inspectoratului de Stat în Construcții au dreptul să oprească lucrările pe loc, iar proprietarul riscă nu doar amendă, ci și obligația de a intra în legalitate.

În funcție de situație, acest lucru se poate realiza prin obținerea ulterioară a autorizației, dacă legislația permite, sau prin demolarea lucrărilor executate ilegal.

Gravitatea faptei este un factor esențial în stabilirea sancțiunilor. De exemplu, dacă lucrările afectează clădiri de patrimoniu sau zone protejate, consecințele sunt mult mai severe. În aceste cazuri, nerespectarea legii nu se rezumă la o simplă amendă, ci poate fi încadrată drept infracțiune, pedepsită inclusiv cu închisoare între 3 luni și 1 an ori cu amendă penală.

Cum obții autorizația pentru un acoperiș

Pentru a evita astfel de probleme, legea prevede o procedură clară pentru obținerea autorizației. Totul începe cu solicitarea unui certificat de urbanism de la primăria de care aparține locuința. Acest document oferă detalii despre regulile de construcție aplicabile, avizele necesare și lista completă de acte pentru dosar.

Ulterior, este necesară colaborarea cu un proiectant autorizat, care va întocmi documentația tehnică. După ce sunt obținute toate avizele cerute – de la utilități, mediu sau monumente istorice, în funcție de situație – dosarul complet se depune la compartimentul de urbanism al primăriei.

Legea prevede un termen maxim de 30 de zile pentru eliberarea autorizației, iar aceasta este valabilă timp de 24 de luni. Dacă lucrările nu sunt începute în acest interval, proprietarul poate solicita o singură prelungire, de până la 12 luni.

Construcțiile ilegale, o problemă serioasă

Construcțiile realizate fără autorizație rămân o realitate în multe zone ale țării, însă autoritățile își intensifică controalele și aplică sancțiuni ferme. În cazul acoperișurilor, riscurile nu sunt doar de ordin legal, ci și de siguranță. O lucrare executată fără avize și proiect tehnic poate afecta stabilitatea clădirii și poate pune în pericol locatarii.

Astfel, indiferent de amploarea lucrării, respectarea procedurilor legale este esențială. În lipsa autorizației, proprietarii riscă nu doar amenzi usturătoare, ci și pierderi financiare majore, dacă sunt obligați să demoleze construcțiile realizate.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.