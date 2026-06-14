Cardul devine obligatoriu pentru plata chiriei în această țară europeană. Măsura intră în vigoare de la 1 iulie

Cum se vor putea plăti chiriile

Potrivit noilor reglementări, chiriașii vor putea efectua plățile doar prin metode electronice. Sunt acceptate transferurile bancare, cardurile de debit și credit, precum și alte instrumente de plată digitale recunoscute oficial.

După intrarea în vigoare a noilor reguli, proprietarii nu vor mai putea încasa chiria în numerar.

Noile prevederi se aplică tuturor contractelor de închiriere existente în Cipru, indiferent de valoarea chiriei sau de destinația imobilului.

De ce au fost introduse noile reguli

Autoritățile cipriote susțin că scopul măsurii este creșterea transparenței în relația dintre chiriași și proprietari și crearea unei evidențe clare pentru fiecare plată efectuată.

În plus, sistemul electronic de plată ar urma să reducă situațiile în care veniturile obținute din chirii nu sunt declarate integral și să contribuie la combaterea economiei subterane.

Reprezentanții Departamentului Fiscal au precizat că toate încasările vor putea fi urmărite mai ușor, iar eventualele controale fiscale vor fi simplificate prin existența unui istoric clar al tranzacțiilor.

Numerarul pierde teren și în alte state europene

Cipru nu este singura țară care încurajează renunțarea la numerar. În Marea Britanie, plățile electronice sunt utilizate tot mai frecvent, iar un număr tot mai mare de comercianți aleg să accepte exclusiv carduri și alte metode digitale de plată.