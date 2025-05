Logitech G522 Lightspeed – căștile de gaming care te ajută să faci performanță, dar și să-ți exprimi personalitatea. Oferă 70 de ore de audiție departe de priză

Logitech a făcut valuri la nivel global cu seria sa de periferice pentru gaming, nu de puține ori, revoluționare. Cu o sumedenie de brevete în spate și un efort titanic pe partea de cercetare și dezvoltare, fiecare generație nouă de mouse-uri, tastaturi, căști și nu numai te încântă enorm și nici nu are cum să fie altfel. În plus, chiar dacă vedem modele noi în fiecare an sau la doi ani, beneficiile suplimentare ale noilor generații sunt cât se poate de evidente și ușor de înțeles. Nu discutăm doar de trucuri de marketing și o schimbare de cifră la final, ci de fiabilitate, performanță și calitate a construcției îmbunătățite.

Logitech G522 Lightspeed este cea mai nouă pereche de căști dedicată plăcutei activități de gaming din seria G5. Headset-ul este promovat sub sloganul ”Legendary Gear, Legendary Play” (Echipamente legendare, gaming legendar) și, într-o lume ideală, l-ai folosi alături de mouse-ul G502 X Plus și tastatura G515 Lightspeed TKL pentru gaming la PC sau, de ce nu, Mac. Pe de altă parte, căștile sunt atât de versatile, încât le poți folosi fără emoții și împreună cu un iPhone sau Android, tableta ta preferată, un laptop sau consolă de gaming. Sunt sublim de confortabile pe parcursul sesiunilor extinse de utilizare, iar autonomia promisă de 70 de ore cu luminile stinse nu este sub nicio formă o glumă. Apropo, se mai și aud foarte bine. În anumite situații, poate vei duce lipsa anulării active a zgomotului de fundal (ANC), dar, în 99% din timp, imersiunea în jocurile tale preferate va fi deplină și superlativă. Ai toate atuurile să iei fața concurenței.

Logitech G522 Lightspeed – Ergonomie gândită pentru maratoane de gaming și lucru

Primul detaliu pe care îl remarci la G522 Lightspeed este modul în care Logitech a regândit complet confortul. Cu o greutate de doar 290 g, casca stă surprinzător de ușor pe cap, iar arcul de susținere – complet reversibil – distribuie uniform presiunea. Banda este realizată dintr-un material textil respirabil, cu creste care lasă aerul să circule și previne supraîncălzirea scalpului. Cupa propriu-zisă are două straturi de spumă cu memorie și un contur generos, adaptat inclusiv utilizatorilor care poartă ochelari sau cercei. Întregul ansamblu creează o „strângere de mână” acustică perfectă: după câteva minute uiți efectiv că porți un headset, indiferent dacă rulezi un raid de World of Warcraft, îți editezi podcastul sau te pierzi într-un film lung pe Netflix.

Pe lângă confortul pasiv, G522 introduc două inovații menite să mențină sănătatea urechii în sesiunile extra-lungi: driver-ele sunt montate în „acoustic modules” simetrice – un fel de capsule sigilate care reduc distorsiunea inter-canal și, implicit, oboseala auditivă. În plus, casca vine cu un „mute button” proeminent pe cupa stângă și un LED roșu clar care îți arată instant dacă microfonul este dezactivat – un detaliu mic, dar care previne stresul atunci când jonglezi între Discord și conferințe business.

Logitech G522 Lightspeed – Tri-mode: Lightspeed, Bluetooth și USB – fără compromisuri la latență

La capitolul conectivitate, Logitech știe că gamerii nu mai acceptă cabluri, dar nici microlatențe. Soluția G522 este una tri-mode: un dongle Lightspeed de 2,4 GHz pentru competițiile unde fiecare milisecundă contează, Bluetooth 5.x pentru telefon, tabletă ori consolă și, în caz de nevoie, un cablu USB-C ↔ USB-A care transmite simultan semnal audio și încărcare. Lightspeed rămâne standardul intern Logitech, cu o rază declarată de până la 30 m și o consistență în transfer demnă de un headset de studio.

Switch-ul între moduri se face printr-un buton dedicat de sub cupă, iar volumul se ajustează printr-un scroll wheel generos, cu feedback anti-slip. Pentru creatorii de conținut, banda de 24-bit/48 kHz a driver-elor se păstrează chiar și pe USB, iar microfonul urcă la un respectabil 16-bit/48 kHz – voce „broadcast ready” fără să mai investești într-un XLR extern. În plus, Blue VO!CE în G Hub îți oferă compresoare, EQ parametric și gate-uri, exact ca într-un flux de lucru de studio.

Logitech G522 Lightspeed – Sunet de referință și RGB care nu orbește

Mai departe, G522 Lightspeed mizează pe cele mai noi driver-e PRO-G de 40 mm, complet izolate stânga / dreapta via noile module acustice. Rezultatul: 99,8% acuratețe la rezoluție, bass mai adânc cu 35% față de generația anterioară și – important în e-sport – o imagine stereo de o precizie aproape chirurgicală. Când asculți pași în Valorant sau Apex Legends, poți identifica direcția și distanța fără ezitare; iar când te întorci la Spotify, separația între tobe, chitară și voce rivalizează cu căști hi-fi entry level.

Și pentru că vorbim de Lightspeed, nu putea lipsi iluminarea Chroma RGB. Logitech a ascultat feedbackul de la gameri, iar LED-urile sunt poziționate în adâncitura laterală, astfel încât nu mai creează reflexii supărătoare pe lentilele de ochelari sau pe monitor. Ai la dispoziție opt zone personalizabile, 16,8 milioane de culori și o bibliotecă tot mai vastă de efecte reactive – fie că vrei un underglow static ca să se asorteze cu rig-ul tău white-build, fie preferi pulse-uri sincronizate cu finish-ul ultimelor 5 secunde din Fortnite.

Logitech G522 Lightspeed – Autonomie de 70 de ore și sustenabilitate reală

Logitech promite 70 de ore de playback cu LED-urile stinse (aprox. 30 de ore cu ele pornite). În testele me, la volum de 50% și alternanță a conexiunii între Bluetooth și Lightspeed, am bifat peste 65 de ore – suficient pentru aproape o săptămână de lucru și joacă. În plus, încărcarea rapidă USB-C aduce 2-3 zile de folosire la doar 5 minute la priză, iar Smart Dimming oprește automat lumina când îți ridici casca de pe masă.

Pentru cei preocupați de amprenta ecologică, G522 Lightspeed marchează un nou prag: 27% plastic provenit din reciclare certificată și ambalaj integral din hârtie. Compania își asumă public obiective de emisii aproape zero (Scope 1 & 2) până în 2030, iar seria G5 devine prima linie de gaming cu logistică cu emisii de carbon 100% offset. E o promisiune rară în industrie și, de data asta, susținută cu date care au trecut testul auditului.

Logitech G522 Lightspeed – un headset polivalent, gata pentru 2025 și dincolo

Logitech G522 Lightspeed este în primul rând o pereche de căști de gaming, dar ar fi nedrept să o limităm doar la atât. Dacă lucrezi remote, ești streamer part-time sau pur și simplu vrei un singur device care să facă față atât meeting-urilor pe Teams, cât și raid-urilor de seară, G522 este probabil cea mai completă soluție sub 170 €. Combină autonomia uriașă, sunetul hi-fi stabil și conectivitatea tri-mode cu accentul pus pe ergonomie și vei înțelege de ce Logitech insistă pe sloganul „Legendary Gear”. Iar dacă personalizarea RGB ți se pare că nu e pentru tine, reține că poate sta stinsă pentru un plus de autonomie – dar e acolo, gata să-ți reflecte identitatea în momentul în care intri într-o sesiune de CS2.

În 2025, piața perifericelor trece printr-un val AI-centric, dar Logitech dovedește că inovația adevărată nu se rezumă la un buton „smart”. Este vorba despre a construi hardware solid, sustenabil, care să îmbine confortul clinic, precizia audio și libertatea wireless într-un singur pachet. Din acest punct de vedere, G522 Lightspeed ridică ștacheta pentru toți jucătorii din industrie – iar pentru utilizatorii finali, livrarea e una simplă: pui căștile, apeși play și nu-ți mai vine să le dai jos.