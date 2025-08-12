Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă

Regulile de parcare din orașe sunt adesea ignorate, iar consecințele nu întârzie să apară. Chiar dacă unii șoferi cred că plata taxei de parcare le conferă dreptul de a staționa oriunde, realitatea este cu totul alta. Autoritățile au intensificat controalele în spațiile publice și aplică sancțiuni drastice pentru o serie de abateri, de la ocuparea locurilor speciale, până la parcarea pe trotuare. O analiză recentă scoate la iveală ce locuri trebuie evitate și ce riscă posesorii auto care nu respectă legea.

Locurile speciale, o prioritate pentru autorități

Conform informațiilor publicate de capital.ro, au fost demarate controale amănunțite în parcările publice, cu un accent deosebit pe combaterea ocupării ilegale a locurilor rezervate persoanelor cu dizabilități și a stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice. De exemplu, în Ploiești, mai multe mașini au rămas cu roțile blocate, chiar dacă șoferii plătiseră tariful standard de parcare. Acest lucru arată că simpla achitare a unei taxe nu exonerează șoferii de responsabilitatea de a respecta regulile.

Reprezentanții SGU Ploiești au transmis un avertisment clar pe pagina lor de Facebook:

„Blocarea accesului la stațiile de încărcare destinate autoturismelor electrice poate avea consecințe neplăcute chiar dacă tariful de parcare a fost achitat corespunzător! Acest lucru este valabil și pentru ocuparea fără drept a locurilor destinate persoanelor cu dizabilități!”.

Sancțiunile sunt diferențiate în funcție de gravitate. Ocuparea unui loc de parcare pentru persoanele cu dizabilități se sancționează cu o amendă de 218 lei, în timp ce blocarea accesului la o stație de încărcare pentru mașini electrice costă 145 de lei. Aceste măsuri au scopul de a descuraja abuzurile și de a asigura accesul neîngrădit al persoanelor și vehiculelor care beneficiază de aceste spații speciale.

Când riști blocarea roților și alte sancțiuni severe

Pe lângă sancțiunile pentru locurile speciale, șoferii trebuie să fie atenți și la alte situații care pot duce la blocarea roților sau la amenzi consistente. Există o serie de reguli pe care posesorii auto trebuie să le respecte:

Stațiile de transport în comun: Parcarea la o distanță mai mică de 25 de metri de o stație de autobuz sau tramvai este interzisă.

Trotuarele: Parcarea pe trotuar este permisă doar dacă există un indicator care o permite. În lipsa acestuia, este considerată ilegală, mai ales dacă spațiul liber pentru pietoni este mai mic de 1 metru.

Locurile concesionate: Folosirea nejustificată a locurilor de parcare concesionate de SGU este interzisă.

Zonele restricționate: Parcarea în spații delimitate de borne, stâlpi sau bariere este strict interzisă.

Rampelor de acces: Blocarea rampelor de aprovizionare ale magazinelor atrage, de asemenea, sancțiuni.

Amenzi mari pentru parcarea pe trotuar

Parcarea pe trotuar continuă să fie una dintre cele mai frecvente încălcări ale legii. Pentru a evita o amendă, șoferii trebuie să fie siguri că mașina se află într-o zonă amenajată special, fie într-o parcare publică, fie într-una privată. Dacă situația impune parcarea pe trotuar (doar în cazul în care este permisă prin indicatoare), este obligatoriu să fie lăsat un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni. De asemenea, este interzisă parcarea în apropierea intersecțiilor și a trecerilor de pietoni.

Poliția a intensificat controalele, iar sancțiunile pentru parcarea neregulamentară au devenit mult mai aspre. În 2025, acestea pot ajunge la: