Locurile de muncă pentru tineri, din ce în ce mai puține. De vină este inteligența artificială, explicația fenomenului îngrijorător
29 aug. 2025 | 11:18
de Iulia Kelt

Locurile de muncă pentru tineri, din ce în ce mai puține. De vină este inteligența artificială, explicația fenomenului îngrijorător
Tinerii pierd teren în fața inteligenței artificiale / Foto: The Conversation

Adoptarea în masă a inteligenței artificiale generative începe să transforme piața munci, afectând în special angajații tineri, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea Stanford.

Analiza se bazează pe date salariale furnizate de milioane de angajați prin compania ADP și oferă o perspectivă clară asupra modului în care AI-ul influențează angajarea în diverse domenii.

Rezultatele arată că tinerii cu vârste între 22 și 25 de ani, care activează în domenii susceptibile la automatizare prin AI, precum serviciile pentru clienți, contabilitatea sau dezvoltarea de software, au înregistrat o scădere a angajărilor de aproximativ 13% în 2022, informează CNBC.

În contrast, angajarea lucrătorilor mai experimentați în aceleași sectoare a rămas constantă sau a cunoscut chiar o ușoară creștere.

Există anumite diferențe care contează între tineri și angajații cu experiență

Studiul evidențiază o vulnerabilitate mai mare a angajaților tineri în fața AI, explicată prin faptul că inteligența artificială poate înlocui mai ușor cunoștințele teoretice dobândite prin educație formală, dar nu poate substitui experiența practică acumulată în ani de muncă.

Concret, diferența devine vizibilă mai ales în sectoarele orientate pe cunoștințe standardizate și repetitive, unde AI poate automatiza rapid sarcinile de bază.

Pe de altă parte, tinerii care activează în locuri de muncă mai puțin expuse automatizării, cum sunt rolurile din domeniul medical, au înregistrat o creștere mai accelerată a angajărilor comparativ cu colegii lor mai în vârstă.

Mai mult decât atât, posturile de supraveghere în producție și operațiuni au crescut și pentru tineri, deși într-un ritm mai redus decât pentru cei cu experiență mai mare.

Acest lucru ne arată, de altfel, că impactul AI nu este uniform și depinde foarte mult de natura activității și de gradul de interacțiune cu tehnologiile digitale.

Ce consecințe există și care sunt perspectivele de viitor pentru piața muncii

Deși studiul nu a fost încă evaluat de alți specialiști, el completează discuțiile tot mai frecvente despre efectele AI asupra angajării.

Economiștii avertizează că impactul real ar putea fi și mai semnificativ în viitor, pe măsură ce companiile vor integra inteligența artificială în operațiunile zilnice.

În domeniile unde AI-ul funcționează ca un instrument care completează munca umană și crește productivitatea, schimbările în nivelul angajărilor au fost mai reduse, indicând că tehnologia poate fi utilizată complementar, nu doar ca înlocuitor.

Așadar, situația ridică întrebări importante despre adaptarea tinerilor la cerințele pieței muncii și necesitatea dobândirii de competențe practice și experiență reală, pentru a reduce vulnerabilitatea în fața automatizării.

Pe termen lung, echilibrul între educația formală și formarea practică va deveni esențial pentru menținerea competitivității pe piața muncii.

