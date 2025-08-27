Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 18:53
de Ozana Mazilu

Inteligența artificială zguduie piața software-ului tradițional, iar giganți ca Salesforce și Adobe pierd miliarde

TEHNOLOGIE
Inteligența artificială zguduie piața software-ului tradițional, iar giganți ca Salesforce și Adobe pierd miliarde
Foto: CNN

Industria tehnologică trece printr-o transformare majoră, iar ceea ce până nu demult era un instrument revoluționar devine acum o amenințare directă pentru unele dintre cele mai mari companii de pe piață. Inteligența artificială, odată promovată ca soluție universală pentru creșterea productivității, lovește acum chiar în modelul de afaceri al companiilor care au construit imperii pe licențe și abonamente software. Salesforce și Adobe sunt printre primele nume mari care simt din plin efectele acestei schimbări, pierzând miliarde de dolari pe bursă.

Fenomenul nu se limitează doar la aceste companii, ci reflectă o realitate mai amplă: utilizatorii, fie că vorbim despre firme sau persoane fizice, caută soluții mai rapide, mai accesibile și mai personalizate. Iar AI-ul generativ oferă exact acest lucru, fără a mai impune costurile ridicate și rigiditatea asociate produselor software clasice, conform CNN.

De ce pierd teren companiile consacrate

Salesforce și Adobe s-au impus de-a lungul anilor prin platforme esențiale pentru business și creație digitală. De la managementul relațiilor cu clienții până la editarea foto-video sau design grafic, produsele lor au devenit standarde în industrie. Totuși, apariția instrumentelor de inteligență artificială schimbă regulile jocului.

Vezi și:
Poate inteligența artificială să sufere? Întrebarea care împarte lumea științei și a tehnologiei
Șeful AI de la Microsoft avertizează: Studiul conștiinței inteligenței artificiale este „prematur și periculos”

Clienții nu mai sunt nevoiți să plătească abonamente lunare consistente pentru a beneficia de funcționalități de bază. Un AI generativ poate produce designuri, texte, rapoarte și chiar analize de date într-un timp record, la un cost mult mai mic. În acest context, valoarea percepută a pachetelor tradiționale scade, iar investitorii reacționează în consecință.

De asemenea, AI-ul are un avantaj greu de combătut: evoluează constant prin feedback și actualizări rapide. În timp ce Adobe sau Salesforce oferă actualizări programate și relativ lente, soluțiile AI pot integra noutăți aproape în timp real. Această agilitate atrage utilizatorii care vor rezultate rapide și adaptabilitate maximă.

Impactul pe bursă și reacțiile pieței

Bursa reacționează la schimbările de paradigmă cu o viteză uluitoare. Scăderile de valoare înregistrate de Adobe și Salesforce reflectă pierderea de încredere a investitorilor în modelul clasic de software. O companie care depinde masiv de abonamente fixe riscă să piardă clienți în favoarea unor soluții AI mai ieftine și mai flexibile.

De asemenea, competitori mai mici sau startup-uri bazate exclusiv pe AI câștigă teren, pentru că vin cu modele de business mai simple și mai transparente. Mulți investitori preferă să își mute capitalul spre aceste noi direcții, anticipând că piața software-ului tradițional va continua să fie erodată.

Această presiune nu se traduce doar prin pierderi financiare, ci și printr-o nevoie urgentă de reinventare. Firmele mari trebuie să găsească metode prin care să integreze AI-ul în ofertele lor, fără a-și canibaliza produsele de bază. Un echilibru dificil, dar esențial pentru supraviețuire.

Ce urmează pentru software-ul clasic

În fața acestei amenințări, Salesforce și Adobe au două opțiuni majore: fie se repoziționează agresiv prin integrarea AI în centrul produselor lor, fie riscă să piardă cote de piață în favoarea competitorilor nativi în zona inteligenței artificiale. Deja se văd primele mișcări strategice, cu lansări de funcții bazate pe AI în platformele existente. Însă întrebarea este dacă aceste ajustări vor fi suficiente și mai ales, dacă vin la timp.

Pentru utilizatori, schimbarea este una benefică. Competiția forțează companiile mari să ofere servicii mai bune și să reducă prețurile. În același timp, democratizarea accesului la AI deschide oportunități uriașe pentru freelanceri, startup-uri sau companii mici, care până acum nu își permiteau pachete software costisitoare.

Pe termen lung, software-ul clasic nu va dispărea complet, dar va fi nevoit să se reinventeze. Probabil că soluția va fi o combinație între puterea brandurilor consacrate și flexibilitatea AI-ului. Totuși, cert este că balanța de putere s-a schimbat deja, iar marile companii de tehnologie nu mai pot ignora realitatea: inteligența artificială nu este doar o unealtă, ci un competitor redutabil.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Livrator străin, bătut în București. Cum și-a motivat agresorul gestul, a fost prins în timp ce filma atacul
Livrator străin, bătut în București. Cum și-a motivat agresorul gestul, a fost prins în timp ce filma atacul
Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide vineri pentru trei ore. Ce restricţii au anunţat autorităţile
Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide vineri pentru trei ore. Ce restricţii au anunţat autorităţile
Un nou incident aviatic. Un Boeing 737 a aterizat de urgență după o explozie la bord. Zborul spre Paris a fost anulat
Un nou incident aviatic. Un Boeing 737 a aterizat de urgență după o explozie la bord. Zborul spre Paris a fost anulat
Viermele din adâncurilor marine care transformă toxinele în culoarea preferată a lui Rembrandt
Viermele din adâncurilor marine care transformă toxinele în culoarea preferată a lui Rembrandt
Norvegia a inaugurat primul „cimitir” de dioxid de carbon din lume. Ce înseamnă, mai exact
Norvegia a inaugurat primul „cimitir” de dioxid de carbon din lume. Ce înseamnă, mai exact
Când se schimbă filtrul de polen la mașină. Sfaturi utile pentru șoferi
Când se schimbă filtrul de polen la mașină. Sfaturi utile pentru șoferi
Meniu neașteptat la o înmormântare din Iași. Ce au primit invitații la masă după o neînțelegere cu firma de pompe funebre
Meniu neașteptat la o înmormântare din Iași. Ce au primit invitații la masă după o neînțelegere cu firma de pompe funebre
Aliatul principal al lui Vladimir Putin a felicitat Republica Moldova, de Ziua Independenței. Aleksandr Lukaşenko: „Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin”
Aliatul principal al lui Vladimir Putin a felicitat Republica Moldova, de Ziua Independenței. Aleksandr Lukaşenko: „Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin”
Revista presei
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Playtech Știri
Zodia răsfățată de astre în septembrie 2025: bani, dragoste și noroc pe toate planurile
Playtech Știri
Andi Moisescu ar fi divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!