Locul superb din Europa unde poți petrece o vacanță de vis de 5 nopți cu doar 600 de lei. Ideal pentru românii cu buget redus

Nu e nevoie să cheltuiești o avere pentru o vacanță spectaculoasă în mijlocul naturii. Un român a demonstrat că, dacă știi unde să cauți și ești pregătit de o aventură, poți explora peisaje de vis în Norvegia cu un buget mic. Lofoten, o regiune spectaculoasă din nordul Europei, s-a dovedit a fi destinația ideală pentru românii cu spirit de aventură și buzunar modest.

Vacanță de 5 nopți cu doar 600 de lei? Da, în Norvegia!

Un utilizator al grupului de Facebook ”Vacanțe Ieftine” a împărtășit recent o experiență inedită, care a stârnit curiozitatea și admirația altor membri.

Deși Norvegia este cunoscută ca una dintre cele mai scumpe țări din Europa, acest român a reușit să se bucure de 5 nopți în Lofoten cu un buget de doar 600 de lei. Secretul? Camparea cu cortul și o planificare eficientă.

”👋Salutare!

🗺️Vara trecută am reușit să ajung în Lofoten, Norvegia, unde am campat cu cortul pentru 5 seri și aș vrea să descriu experiența și să ofer câteva sfaturi, găsiți în comentarii și un video sau pe profilul meu”, a început postarea sa.

Cum ajungi și unde campezi

Accesul în zonă se poate face fie cu mașina, fie cu avionul, fie cu trenul. Utilizatorul a ales varianta auto, cu o Dacia Dokker transformată în camper.

”Eu am avut la dispoziție 3 săptămâni, timp în care am mers spre Norvegia cu o Dacia Dokker convertită în camper. A fost un drum lung și recomand să fie măcar 2 șoferi sau o perioadă mai mare. Se poate zbura în Oslo/Stockholm/Copenhaga și de acolo lua un alt avion spre Bodo sau Narvik. Există tren din Stockholm până în Narvik, după care sunt autobuze sau puteți închiria o mașină.”

Pentru campare, aplicațiile Park4Night și iOverlander s-au dovedit extrem de utile. Lofoten oferă multe locuri unde camparea este permisă, iar unele locații dispun chiar de apă și toalete.

Costuri minime, peisaje de vis

Strategia de economisire a inclus cumpărarea alimentelor din Suedia, unde prețurile sunt mai mici, și evitarea restaurantelor.

”Noi ne-am încadrat într-un buget de 600 lei/persoană pentru 5 zile, doar în zona Lofoten. Singurele costuri au fost mâncarea, combustibilul și parcările. Restaurantele sunt în general foarte scumpe și nu sunt prea multe. Feriboturile spre insulele din zonă sunt gratuite.”

Pe lista de obiective se regăsesc trasee montane spectaculoase precum Midnattsoltrappa, Reinebringen sau Ryten și sate pitorești ca Nusfjord, Hamnøy sau Henningsvaer. Această experiență arată că o vacanță de vis nu înseamnă neapărat un buget mare, ci curaj, organizare și dorința de a explora.