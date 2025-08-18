Locul din România despre care se crede că vindecă trupul și mintea. Accesul este gratuit pentru vizitatori

Vara aduce cu sine nu doar dorința de a evada din orașe, ci și interesul pentru tratamente naturale, menite să aducă beneficii sănătății. Dacă Techirghiol, renumit pentru nămolul său cu proprietăți terapeutice, rămâne cea mai cunoscută destinație, România ascunde și alte locuri care atrag turiștii prin promisiunea vindecării trupului și a minții. Un exemplu mai puțin cunoscut, dar cu adevărat spectaculos, este Lacul Aluna, din județul Mureș.

Cum ajungi la lacul Aluna

Cunoscut de localnici și sub denumirea de Râioasa, lacul se întinde pe aproximativ 500 de metri pătrați și se află la doar șase kilometri de orașul Târnăveni. Ascuns printre dealurile verzi, locul pare desprins dintr-o poveste. În mijlocul naturii, departe de agitația urbană, acest lac oferă vizitatorilor nu doar o experiență de relaxare, ci și o oportunitate de tratament natural.

Accesul până acolo nu este cel mai facil – drumul șerpuiește printre lanuri de porumb și nu are infrastructura unei stațiuni amenajate. Cu toate acestea, tocmai acest aspect îi conferă un farmec aparte. Departe de construcții moderne și aglomerație, lacul își păstrează autenticitatea și atmosfera sălbatică. Iar vestea bună pentru cei care vor să încerce nămolul curativ este că accesul este gratuit.

Mulți turiști revin an de an pentru a profita de proprietățile terapeutice ale nămolului. „Anul ăsta suntem la a 12-a ședință. Peste așteptări. Dacă drumul ar fi fost mai practicabil, era și mai bine. Dar merită, ascultăm natura… e bine așa cum e”, a spus un vizitator fidel al lacului, pentru Știrile Pro TV.

Nămolul are proprietăți similare cu cel de la Sovata

Cercetările științifice confirmă reputația acestui loc. Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca a analizat compoziția nămolului și a demonstrat că efectele sale sunt similare cu cele ale lacurilor din Sovata sau Bazna, două destinații deja consacrate pentru terapiile naturale.

Nămolul sapropelic din Lacul Aluna este utilizat mai ales pentru afecțiuni reumatismale, probleme dermatologice și pentru revitalizarea organismului. În combinație cu liniștea naturii și aerul curat, experiența devine completă: o cură pentru corp, dar și pentru suflet.

Astăzi, România numără 12 lacuri recunoscute pentru proprietățile lor terapeutice, însă puține mai păstrează atmosfera de sălbăticie autentică, așa cum se întâmplă la Târnăveni. Lipsa investițiilor majore a făcut ca Lacul Aluna să rămână un colț natural, neatins de turismul de masă. Pentru mulți vizitatori, tocmai acest lucru îl transformă într-un loc special, unde simplitatea și liniștea completează tratamentul oferit de natură.

Astfel, Lacul Aluna devine nu doar un spațiu pentru cei care caută alinare fizică, ci și un refugiu pentru cei ce își doresc să evadeze din cotidian și să se reconecteze cu natura. Într-o lume în care vacanțele sunt adesea asociate cu stațiuni luxoase și programe aglomerate, mica oază de lângă Târnăveni demonstrează că adevărata relaxare poate fi găsită și într-un loc simplu, dar autentic, unde pământul și apa vindecă la fel de mult ca liniștea din jur.