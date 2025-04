Locuințele construite într-un aeroport care ascund o poveste fascinantă: Uite așa stimulează chinezii turismul prin cinematografie

​În octombrie 2024, Aeroportul Internațional Hong Kong (HKIA) a inaugurat o expoziție captivantă care recreează atmosfera unică a fostului oraș fortificat Kowloon, inspirată de filmul de succes „Twilight of the Warriors: Walled In”.

Inițiativa cu pricina oferă călătorilor o incursiune autentică în viața cotidiană a uneia dintre cele mai dens populate zone urbane din lume, așa cum era în anii 1980.​

O călătorie în timp prin replici cinematografice, direct în aeroportul din Hong Kong

Expoziția, intitulată „Live out the Cinematic Charm of Hong Kong”, este rezultatul colaborării dintre Consiliul pentru Turism din Hong Kong, Autoritatea Aeroportuară și Agenția pentru Dezvoltarea Industriilor Culturale și Creative.

Aceasta prezintă, concret, replici la scară reală ale decorurilor din film, inclusiv un set pe două niveluri de 6,5 metri înălțime, împodobit cu un semn luminos cu inscripția „Kowloon Walled City” .​

Vizitatorii pot explora șase zone tematice care reproduc fidel scene emblematice din film: frizeria lui Tornado, o ceainărie tradițională, un atelier de flori din plastic, un magazin de electrocasnice, o mansardă și alei întortocheate.

Detaliile autentice, precum scaunele roșii de frizerie, ventilatoarele de tavan și mesele de mahjong, contribuie la recrearea atmosferei orașului fortificat, așa cum îl știi, mai ales dacă ai văzut filmul, scrie PartnerNet.​

Promovarea turismului prin cinematografie

Expoziția despre care vorbim face parte dintr-o strategie mai amplă de promovare a turismului cultural în Hong Kong, utilizând cinematografia ca instrument de atracție.

Filmul „Twilight of the Warriors: Walled In” a fost apreciat la nivel internațional, fiind selectat pentru Festivalul de Film de la Cannes și propus ca reprezentant al Hong Kong-ului la Premiile Oscar în categoria Cel mai bun film internațional, se arată pe site-ul oficial al Aeroportului din Hong Kong.

Expoziția a fost deschisă în Terminalul 1, în zona Sosiri A, până pe 20 noiembrie 2024, iar din decembrie a fost mutată în centrul comercial AIRSIDE din Kowloon City, oferind astfel o experiență imersivă și în inima orașului.

Inițiativa nu doar că aduce un omagiu unei perioade importante din istoria urbană a Hong Kong-ului, dar și evidențiază potențialul cinematografiei de a revitaliza interesul pentru patrimoniul cultural și de a stimula turismul local.

Poți vedea trailerul filmului „Twilight of the Warriors: Walled In” aici: