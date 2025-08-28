Locatarii de la ce etaje trebuie să participe la cheltuielile pentru repararea acoperișului ori terasei unui bloc. Cum se calculează costurile

Viața la bloc aduce numeroase beneficii, dar și obligații comune pentru toți locatarii. Una dintre cele mai des întâlnite controverse între vecini privește plata pentru reparațiile acoperișului sau ale terasei unui imobil. Mulți proprietari care locuiesc la etajele inferioare consideră că aceste costuri nu ar trebui să-i privească, în timp ce cei de sus susțin că nu e corect să suporte singuri cheltuielile.

Ce spune legea despre plata reparațiilor

Legea stabilește însă foarte clar: întreținerea și repararea părților comune cade în sarcina tuturor proprietarilor, indiferent de etajul la care locuiesc sau de măsura în care sunt afectați direct de o problemă.

Cadrul legal actual este reglementat prin Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Aceasta prevede că asociația de proprietari se înființează prin acordul scris a cel puțin jumătate plus unu dintre proprietarii dintr-un condominiu și are rolul de a administra, exploata, întreține, repara, reabilita și moderniza proprietatea comună.

Prin urmare, toți locatarii au atât drepturi, cât și obligații atunci când vine vorba de cheltuieli pentru părțile comune. Nu contează dacă reparația vizează acoperișul, terasa, liftul sau subsolul: fiecare proprietar contribuie conform cotei sale indivize de proprietate.

Ce înseamnă „părți comune” într-un bloc

Legea consideră părți comune toate acele elemente ale clădirii de care beneficiază toți locatarii: subsolul, conductele și coloanele instalațiilor, casa scării, spălătoria, uscătoria, terasa, ascensorul, interfonul (partea instalată pe spațiul comun), tubulatura de evacuare a gunoiului, structura de rezistență, fațadele și, desigur, acoperișul.

Chiar dacă nu folosești direct terasa sau nu urci cu liftul, acestea fac parte din imobil și trebuie întreținute din contribuțiile tuturor. În același mod, locatarii de la ultimele etaje sunt obligați să participe la reparațiile efectuate în subsol, chiar dacă nu coboară niciodată acolo.

Cum se calculează cheltuielile

Distribuirea costurilor nu se face după principiul „cine folosește plătește”, ci în funcție de cota-parte indiviză de proprietate pe care fiecare locatar o deține. Aceasta este înscrisă în cartea funciară sau, în unele cazuri, direct în actul de proprietate.

Mai exact, cheltuielile comune se stabilesc în raport cu suprafața apartamentului fiecărui proprietar raportată la suprafața totală a imobilului. Astfel, un apartament mai mare va suporta o contribuție mai ridicată la fondul de reparații decât unul mai mic.

Legea impune ca fiecare asociație de proprietari să aprobe un fond de reparații anual, destinat exclusiv întreținerii și îmbunătățirii părților comune. Acesta se stabilește în funcție de necesitățile imobilului și se constituie prin contribuția fiecărui proprietar, proporțional cu cota sa indiviză.

Așadar, toți locatarii, indiferent de etaj, trebuie să participe la cheltuielile pentru repararea acoperișului, terasei sau a oricărei alte părți comune ale blocului. Aceste obligații nu țin de bunăvoința vecinilor, ci de lege, care stabilește clar modul de administrare și întreținere a condominiilor.