Liviu Vârciu, dezvăluiri fierbinți despre bani, mașini și carieră: ”Puteam cumpăra tot Năvodariul”

Liviu Vârciu a vorbit, în exclusivitate pentru PLAYTECH, despre ce se petrece, acum, în viața lui. Pasionat, ca și Țiriac, de mașini de epocă, Liviu investește bani frumoși în bijuterii pe patru roți. Deja, spune el, cu umor, partenera lui de viață s-a obișnuit și se face că nu vede când mai apare câte un bolid în garaj. Iar când nu are grija mașinilor, are grija ”bătăilor” primite de la Nea Mărin. Sau a pieselor pe care le lansează cu LA.

Cum a fost la Nea Marin? Cât de intens?

E un nou format, îl iubesc. E foarte tare Nea Mărin, cu el prezentator. Și îmbârligător, că se bagă încontinuu între echipe. Mi-a plăcut foarte tare și abia aștept să îl văd la TV.

Îl cunoști bine pe Nea Mărin! Cum e în viața reală?

El se culcă devreme, are grijă de el tot timpul. Doarme și la prânz, se culcă și devreme. De aia arată cum arată la vârsta lui. Când are emisiune, nu doarme, dar recuperează înainte și după.

Se va vedea totul la TV, am făcut suficiente prostii. Dar e reality pe bune. Când se opreau camerele, chiar mergeam la somn. Nu e nimic în spatele camerelor, totul e pe față.

Fiecare Nea Mărin a avut bucuria mea să fiu acolo. Asta îmi place că s-a schimbat puțin formatul și ne-a pus siguranța asta că dacă câștigi, poți sta degeaba. Și e prima oară la Nea Mărin când poți să stai degeaba dacă câștigi concursul. Și de aia am tras ca nebunii. O să vedeți, e o nebunie la tv.

Vrei să stai degeaba?

Aș fi vrut să stau degeaba toate emisiunile, dar nu mi-a ieșit. (râde, n. red.)

În afară de Nea Mărin și filmele tale din serisa Zăpadă, Ceai și Dragoste, ce proiecte mai ai?

Momentan nu pot să spun exact ce va urma. Fac un pilot acum… Nu film, un film poate în septembrie. Acum sunt cu Antena 1, cu mașinile, le fac și pe alea.

Apropo de mașini. Ce și-a mai luat Liviu Vârciu?

Mi-am luat un SL și un BMW 850. Doamna ce să mai zică? Și-a dat seama că nu are cu cine și schimbă subiectul. A trecut peste discuțiile despre mașini. Dar și-a dat seama că nu vorbesc tâmpenii și că mașinile vechi au crescut ca și preț de când le-am cumpărat eu. Are încredere în mine că e o investiție bună. E ca în bijuterii.

Adică, chiar dacă am o mașină cu care îmi fac treburile, e una normală. Figuri cu Bentley sau altele, eu nu fac. Figurile le fac cu mașinile vechi, ele îmi dau un zâmbet.

Lansezi ceva muzică nouă cu LA?

Da, suntem în studio, lucrăm la două piese noi. Durează foarte mult, de aceea nici nu am zis că urmează piesele astea. E greu să vii după Ochii Tăi cu o piesă și atunci ne tot strofocăm să scoatem o piesă. Nu la fel de bună, dar măcar pe jumătate.

Cum era acum 20 de ani, când plecai cu genți de bani de la concerte?

Eu zic că toate trebuie făcute la timpul lor. Am făcut ce trebuia făcut atunci, fac ce trebuie acum. Nu mi-e dor, regret doar că nu am investit cu cap și nu aveam cultură financiară. Mama mi-a spus să cumpăr teren, la noi. Dar nu am fost eu cu terenurile. Regret că nu am investit, cred că eram mai mult decât miliardari. Puteam cumpăra, în 2 luni, tot Năvodariul…

În schimb nu știe nimeni pe ce i-am cheltuit banii aceia. Și băieții, la fel. Că niciunul nu am făcut ceva cu banii. Dădeam pe haine, pe prostii, mașini, distracții, plăteam notele de plată pentru toată echipa… Asta a fost, m-am distrat, astea erau vremurile.