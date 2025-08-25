„Litoralul pentru toți” debutează pe 1 septembrie. Cât vor costa sejururile la malul mării

Pe 1 septembrie începe cea de-a 47-a ediție a programului „Litoralul pentru toți”, o inițiativă care, de peste două decenii, face ca vacanțele la mare să fie mai accesibile pentru buzunarul românilor. Timp de o lună, turiștii pot profita de tarife reduse cu până la 60% față de prețurile din plin sezon, o oportunitate care prelungește vara și oferă șansa de a descoperi litoralul într-o atmosferă mai liniștită.

De la program social, la fenomen național

Lansat în 2002 ca o inițiativă socială dedicată pensionarilor, studenților și persoanelor cu venituri reduse, programul a cunoscut rapid un succes neașteptat. În prezent, „Litoralul pentru toți” este deschis tuturor, pe principiul „primul venit, primul servit”. Astfel, în fiecare an, zeci de mii de români aleg să-și planifice vacanța fie la începutul sezonului, fie în luna septembrie, atunci când prețurile devin mult mai prietenoase.

„Acest program are un rol esențial în turismul românesc: prelungește sezonul estival și face ca litoralul să fie accesibil unui număr mult mai mare de turiști. În plus, a contribuit la redescoperirea litoralului românesc și la aprecierea schimbărilor pozitive din ultimii 20 de ani”, a explicat Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al ANAT.

Ce include oferta

Majoritatea pachetelor presupun cazare fără masă sau cu mic dejun inclus, însă unele agenții au creat variante speciale pentru seniori, cu pensiune completă sau chiar all inclusive. De altfel, dezvoltarea segmentului all inclusive este unul dintre cele mai vizibile efecte ale transformării litoralului: dacă în 2004 exista un singur hotel cu acest tip de servicii, astăzi sunt peste 50, majoritatea în Mamaia, Năvodari și sudul litoralului.

Pentru ediția din acest an, tarifele pornesc de la 53 lei/noapte/persoană, potrivit Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Reducerile pot ajunge și la 60%, ceea ce face ca o vacanță la mare în septembrie să fie mult mai accesibilă decât în iulie sau august.

Pe lângă prețurile mai mici, turiștii care aleg să vină în septembrie se pot bucura de plaje mai libere, apă caldă și o atmosferă relaxată, lipsită de aglomerația specifică vârfului de sezon. Mulți români consideră această perioadă ideală pentru concediu, întrucât combinația dintre temperaturile plăcute și tarifele reduse creează un echilibru perfect.

„Într-un sezon dificil, marcat de taxe mai mari și de campanii negative la adresa litoralului, mediul privat rămâne unit și găsește soluții pentru turiști. Scopul nostru este să menținem sezonul deschis până la finalul lui septembrie și să oferim vacanțe accesibile pentru toți românii”, a transmis FPTR.

Cum se pot face rezervările

Locurile se pot rezerva direct la hoteluri sau prin agențiile de turism partenere. Plata se poate face și prin vouchere de vacanță, o opțiune tot mai utilizată de români în ultimii ani. Totuși, specialiștii recomandă turiștilor să se grăbească, mai ales pentru prima parte a lunii septembrie, când cererea este foarte mare.

Programul „Litoralul pentru toți” rămâne unic în România și este susținut exclusiv de mediul privat, fără finanțare de la bugetul de stat. Prin această inițiativă, hotelierii și agențiile de turism reușesc nu doar să mențină litoralul atractiv, ci și să aducă un plus de valoare industriei ospitalității românești.