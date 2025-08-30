Lista trenurilor care nu vor mai circula de la 1 septembrie 2025. Anunțul oficial al CFR Călători

Dezorganizarea din sistemul feroviar românesc atinge un nou vârf la început de toamnă. Începând cu 1 septembrie 2025, zeci de trenuri CFR Călători vor fi suspendate, măsura urmând să afecteze direct mii de călători, în special elevi, studenți și navetiști. Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre CFR SA și CFR Călători, generate de compensațiile insuficiente acordate de stat și de datoriile acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii. Anunțul oficial, transmis prin notificările CFR SA din 20 august, confirmă faptul că trenurile listate mai jos nu vor mai circula din luna septembrie, iar din octombrie urmează alte suspendări de curse. Situația este considerată de sindicate o adevărată „bombă cu ceas” pe șine, cu efecte devastatoare asupra mobilității populației.

Scandalul dintre CFR SA și CFR Călători și impactul asupra pasagerilor

Rodrigo Gabriel Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transporturilor Feroviari din România (FSTFR), a explicat că decizia de anulare a trenurilor are la bază atât datoriile neplătite către infrastructură, cât și reducerea cu 30% a bugetului acordat CFR Călători pentru 2025.

Dacă în 2024 compania înregistra profit, anul acesta a intrat pe pierdere, fiind obligată să renunțe deja la peste 200 de trenuri zilnice și 44 de curse de weekend încă din ianuarie.

Sindicalistul atrage atenția că, în urma tăierilor, aproape o treime din trenurile CFR Călători au dispărut, ceea ce contravine legislației românești și regulamentelor europene privind obligațiile de serviciu public.

Maxim mai spune că, deși abonații vor putea să-și recupereze banii, pierderile pentru comunitățile dependente de transportul feroviar sunt uriașe, potrivit Fanatik. Mulți navetiști nu vor avea alternative viabile, iar operatorii privați nu dispun de capacitatea necesară pentru a prelua toate rutele abandonate.

Haos managerial și acuzații la adresa Autorității de Reformă Feroviară

Un alt punct nevralgic al crizei este reprezentat de deciziile Autorității de Reformă Feroviară (ARF). Potrivit liderului FSTFR, instituția ar fi diminuat nejustificat compensațiile și ar fi favorizat indirect operatorii privați.

Maxim acuză conducerea ARF de lipsă de transparență și de lipsă de strategie, în condițiile în care auditul anunțat la operatori a venit abia după tăierea finanțării.

În plus, CFR Infrastructură a transmis anterior că ar putea anula toate trenurile Regio și InterRegio, ceea ce ar însemna un colaps aproape total al transportului feroviar de călători.

Chiar dacă scenariul nu s-a materializat integral, noile suspendări programate pentru septembrie și octombrie confirmă dimensiunea crizei.

Lista trenurilor care nu mai circulă de la 1 septembrie 2025

Potrivit notificărilor oficiale, următoarele trenuri CFR Călători și Transferoviar Călători nu vor mai circula de la 1 septembrie 2025:

Regiunea Moldova și Nord:

5431/543 (Bacău–Suceava Nord și retur),

5539/5540 (Pașcani–Suceava Nord și retur),

5568/5570 (Botoșani–Suceava Nord și retur),

5106/5107 (Mărășești–Buzău și retur),

13071/5072 (Brazi–Buzău și retur).

Banat și Crișana:

3115–3118 (Timișoara Nord–Oradea și retur),

3126/3129 (Gurahonț–Arad și retur),

3127/3128 (Arad–Brad și retur).

Transilvania:

4205/4207 (Vatra Dornei–Bistrița Nord și retur),

4102–4106 (Cluj Napoca–Bistrița Nord și retur),

4372/4373 (Dej–Bistrița Nord și retur),

4331–4406 (Satu Mare–Halmeu și retur),

4533/4536 (Târgu Mureș–Războieni și retur),

2441/2443 (Târgu Mureș–Sibiu și retur),

2445/2447 (Teiuș–Târgu Mureș și retur),

2560/2561 (Mediaș–Sibiu și retur),

2563 (Sibiu–Sighișoara),

2564 (Beia Hm–Sibiu),

2567/2568 (Sibiu–Sighișoara și retur).

Muntenia și Moldova:

10057/10058 (București Nord–Adjud și retur),

10240–10257 (Măneciu–Ploiești Sud și retur),

10235/10220 (Ploiești Sud–Slănic și retur),

10354/10355 și 10412–10415 (Nehoiașu Hm–Buzău și retur).

De asemenea, începând cu 6 septembrie nu vor mai circula trenurile 7035/7038 (București Nord–Urziceni și retur), iar din 8 septembrie sunt suspendate trenurile 3745/3746 (Arad–Brad și retur), 4143 (Bistrița Nord–Deda) și 4145 (Deda–Bistrița Nord).

Suspendări suplimentare din octombrie 2025

Criza se adâncește odată cu luna octombrie. Începând cu 1 octombrie, nu vor mai circula:

8003 (București Obor–Fetești),

8005 (București Obor–Constanța),

1634 (Brașov–București Nord),

1661/1662 (București Nord–Iași și retur),

1748/1749 (Târgu Mureș–Deda și retur),

1571–1574 (București Nord–Galați și retur),

1590/1599 (București Nord–Drobeta Turnu Severin și retur),

1532/1533 (Satu Mare–Timișoara Nord și retur),

1537/1539 (Timișoara Nord–Oradea și retur),

1743/1744 (Arad–Oradea și retur),

1745/1746 (Târgu Mureș–Cluj Napoca și retur),

10071/10072 (București Nord–Galați și retur),

10023/10024 (București Nord–Brașov și retur),

10030/10031 (Cluj Napoca–Brașov și retur).

Din 4 octombrie vor fi anulate și trenurile 1530/1531 (Baia Mare–Timișoara Nord și retur).

Un viitor incert pentru transportul feroviar

Suspendarea masivă a trenurilor de la 1 septembrie și 1 octombrie 2025 reflectă criza profundă a transportului feroviar din România.

Reducerea bugetului CFR Călători, datoriile către infrastructură și deciziile controversate ale Autorității de Reformă Feroviară au dus la o situație fără precedent, în care mii de călători rămân fără alternative de transport.

Pe termen scurt, efectele sunt dramatice: navetiștii și studenții vor fi nevoiți să caute soluții costisitoare, iar comunitățile locale vor suferi izolare.

Pe termen lung, specialiștii avertizează că lipsa unei strategii clare de finanțare și modernizare poate duce la prăbușirea definitivă a transportului feroviar public, lăsând piața exclusiv în mâinile operatorilor privați.