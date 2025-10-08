Lista echipamentelor auto obligatorii pe timp de iarnă. Ce trebuie să ai în mașină ca să eviți amenzile

Pe drumurile publice din România, fiecare șofer are obligația legală de a-și echipa mașina cu dotări esențiale care pot preveni accidentele și facilita intervențiile în caz de urgență. Printre acestea se numără triunghiurile reflectorizante, extinctorul auto omologat și trusa de prim ajutor. În sezonul rece, însă, sunt necesare și echipamente suplimentare, precum anvelopele de iarnă și alte accesorii care asigură o circulație sigură pe drumurile acoperite de zăpadă și gheață.

Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă

Legislația românească nu impune o dată fixă pentru montarea cauciucurilor de iarnă, ci stabilește obligativitatea acestora în funcție de condițiile meteo – atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei (OUG 195/2002 și HG 1391/2006).

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 5/2011, anvelopele de iarnă sunt definite ca fiind cele omologate conform Directivei 92/23/CE și Regulamentelor CEE-ONU nr. 30 și nr. 54, fiind inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”. Anvelopele marcate doar cu „all seasons” nu sunt considerate anvelope de iarnă în sensul legii.

Amenzi pentru șoferii care circulă fără cauciucuri de iarnă

Conform OUG 195/2002, conducerea unui autovehicul pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă este considerată contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a IV-a de sancțiuni – adică între 9 și 20 de puncte-amendă, echivalentul a 1.822,5 lei – 4.050 lei (valoarea punctului de amendă este 202,5 lei în 2025).

În cazul autovehiculelor de transport marfă (peste 3,5 tone) sau persoane (cu mai mult de 9 locuri), legea impune echiparea cu anvelope de iarnă pe roțile de tracțiune sau montarea lanțurilor ori a altor echipamente antiderapante certificate. În plus, poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare al mașinii până la remedierea situației.

Dotări auto obligatorii pe tot parcursul anului

Indiferent de sezon, potrivit Art. 8 din OUG nr. 195/2002, fiecare autoturism trebuie să fie echipat cu:

trusă medicală de prim ajutor omologată,

două triunghiuri reflectorizante,

un stingător de incendiu funcțional.

Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni, respectiv între 810 și 1.012,5 lei (4–5 puncte-amendă). Șoferii pot achita jumătate din minimul amenzii – 405 lei – dacă o plătesc în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal.

Trusa medicală auto trebuie să includă, conform Ordinului Ministerului Sănătății, un dispozitiv de respirație gură la gură cu valvă unidirecțională, ace de siguranță, folie de supraviețuire izotermă și alte articole medicale de urgență. Cutia trebuie să fie rigidă și realizată din material rezistent la șocuri.

Echipamente utile pe timp de iarnă

Deși nu sunt obligatorii prin lege, unele accesorii sunt recomandate pentru a face față situațiilor neprevăzute din sezonul rece:

vestă reflectorizantă,

roată de rezervă și set de scule (cric, chei),

lopată pentru zăpadă,

racletă pentru geamuri,

lanțuri antiderapante,

cabluri de tractare și de încărcare a bateriei,

bandă adezivă și sfoară,

ulei de motor și lichide auto esențiale,

apă, șervețele, cârpă uscată și mănuși groase.

Prezența acestor dotări în mașină nu este doar o obligație legală, ci o garanție suplimentară a siguranței rutiere pentru șoferi, pasageri și ceilalți participanți la trafic.