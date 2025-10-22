Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă oficial. Ce afecțiuni apar acum pe listă

Ministerul Sănătății a actualizat lista afecțiunilor medicale care permit șoferilor și pasagerilor să nu poarte centura de siguranță în timpul deplasării cu mașinile mici. Noile prevederi, publicate recent în Monitorul Oficial, introduc o categorie suplimentară de persoane exceptate, în baza unui ordin ce se aplică deja la nivel național.

Ce modificări aduce noul ordin al Ministerului Sănătății

Odată cu publicarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1.226/2025, lista bolilor pentru care se acordă scutire de la purtarea centurii de siguranță a fost extinsă.

Actul normativ completează Ordinul MS nr. 1.246/2007, care stabilea deja afecțiunile medicale ce pot reprezenta un impediment în utilizarea centurii.

Noua completare prevede că persoanele care au suferit intervenții chirurgicale de stomizare sunt scutite, temporar sau permanent, de obligația purtării centurii de siguranță atunci când se deplasează cu autoturisme de până la 3,5 tone.

Stomizarea este o procedură medicală prin care se realizează o deschidere la nivelul abdomenului, necesară pentru eliminarea fecalelor sau a urinei, atunci când funcțiile naturale sunt afectate.

Această măsură vine în sprijinul pacienților pentru care aplicarea centurii ar putea provoca durere, disconfort sau complicații postoperatorii.

Ce alte boli sunt incluse în lista de excepții

Pe lângă noua categorie adăugată, lista afecțiunilor care justifică exceptarea de la purtarea centurii de siguranță include o serie de boli grave și situații medicale delicate. Printre acestea se numără:

sindroame hemoragipare;

sindroame tumorale abdominale, precum splenomegalia, organomegalia sau adenopatiile masive;

leucemii acute și cronice;

mielom multiplu și limfoame maligne;

ciroză hepatică și cancer hepatic cu ascită voluminoasă;

status posttoracotomie și sternotomie, în primele trei luni după operații toracice;

by-pass extraanatomic axilo-femural;

pace-maker cardiac recent montat;

afecțiuni acute ale sânului;

obezitate severă care împiedică închiderea centurii de siguranță.

Persoanele care suferă de aceste afecțiuni pot beneficia de scutire doar pe baza unui certificat medical eliberat de medicul specialist.

Cine mai poate circula fără centură, potrivit Codului rutier

În afara cazurilor medicale, Regulamentul de aplicare a Codului rutier prevede și alte situații în care purtarea centurii nu este obligatorie. Printre acestea se numără: conducătorii auto care execută manevra de mers înapoi sau se află în staționare, femeile însărcinate în stadiu avansat, șoferii de taxi în timpul transportului de pasageri, instructorii auto în timpul orelor de practică, precum și examinatorii din cadrul autorităților competente în timpul probelor practice.

Astfel, extinderea listei afecțiunilor medicale confirmă preocuparea autorităților pentru protejarea sănătății și confortului pacienților, menținând în același timp cadrul legal al siguranței rutiere.