Lista băncilor care oferă cele mai mari dobânzi la depozitele în lei, în luna mai 2025. Ți se plătește aproape 7% pe an

Depozitele bancare rămân și în acest an unul dintre instrumentele de economisire preferate de români. Dacă îți dorești să deschizi un astfel de depozit sau cauți oferte mai bune pentru a-ți muta banii la o altă bancă, e important să știi că luna mai a adus o serie de schimbări importante privind dobânzile pe care le oferă marii jucători bancari prezenți pe piața din România.

Clasamentul ofertelor bancare cu cele mai mari dobânzi la depozitele în lei pe un an

Dacă ne referim la depozitele în monedă națională, atunci te poți aștepta să primești o dobândă de cel mult 6.45% (la TBI Bank), în cazul unui depozit constituit pe o perioadă de 12 luni. Aceasta este, de altfel, conform calculelor Finzoom, cea mai generoasă oferă de pe piața bancară autohtonă, când este vorba despre depozitele în lei pe un an.

Dobânzi bune poți primi și de la ProCredit Bank, respectiv 6.35% pentru depozitele constituite în lei pe o perioadă de 12 luni.

De asemenea, Libra Internet Bank oferă pentru același tip de depozit o dobândă 5.80%, în timp ce depozitul în lei constituit pe o perioadă de 12 luni la Salt Bank îți aduce o dobândă de 5.60%.

Ultima în clasamentul specialiștilor este oferta Credit Europe Bank, respectiv aici vorbim despre o dobândă de 5.50%.

În schimb, există și bănci care oferă în aceeași perioadă dobânzi anuale pentru depozitele în lei de doar 4%, acesta fiind cel mai redus nivel de pe piață.

Cum funcționează sistemul de economisire prin depozite bancare la termen?

Un depozit bancar este o sumă de bani pe care o încredințezi unei bănci pentru o perioadă de timp, în schimbul unei dobânzi. Cu alte cuvinte, tu îți „lași” banii la bancă, iar banca îi folosește temporar și îți oferă o recompensă – dobânda. După ce expiră perioada aleasă, primești înapoi banii tăi, plus dobânda acumulată.

Tu alegi suma și perioada – poate fi o lună, 3 luni, 6 luni, un an sau mai mult. Banca îți promite o dobândă fixă – adică știi exact cât câștigi, dacă respecți condițiile. Nu folosești banii în perioada aleasă – dacă retragi anticipat, în cele mai multe cazuri pierzi dobânda. La final, primești suma inițială + dobânda, direct în cont.

De exemplu, dacă depui 10.000 lei pe 1 an cu o dobândă de 5% pe an, primești 500 lei în plus la finalul anului.

La ce să fii atent înainte să alegi un depozit?